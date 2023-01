Hi-Fi Rush : un jeu d'action et de rythme rock'n'roll exclusif à Xbox annoncé par Tango, et disponible dès aujourd'hui !

Nous ne pouvons décidément plus faire confiance à personne. Alors que Xbox avait bien insisté sur le fait que seuls 4 jeux seraient présentés lors de son Xbox & Bethesda Developer_Direct, allant même jusqu'à appuyer le fait qu'aucune autre révélation n'était prévue sur les réseaux sociaux, il a débuté sa présentation en indiquant qu'il y en aurait finalement 5, et que le dernier était développé par Tango Gameworks.

Il s'agit sans surprise de Hi-Fi Rush, qui avait fuité plus tôt cette semaine (et même avant cela). Ce titre bien différent de tout ce qu'a pu faire le studio de Shinji Mikami est dirigé par John Johanas et est un jeu d'action de rythme où les déplacements, l'attaque et la bande-son sont indissociables. Nos combos seront ainsi réalisés automatiquement en rythme avec la musique, mais seront plus puissants s'ils sont déclenchés sur le bon tempo.

Nous incarnerons ici Chai, une rockstar en devenir dont la vie va changer suite à une expérience bizarre le rendant sensible à la musique et qui va utiliser son nouveau pouvoir pour mettre à mal les plans maléfiques de la société Vandelay. Tout est de toute manière bien expliqué dans la vidéo de présentation diffusée ce jour.

La cerise sur le gâteau, c'est qu'il ne faudra pas attendre pour jouer à Hi-Fi Rush. Il sera lancé dans la soirée de ce mercredi 25 janvier sur PC et Xbox Series X|S, dans sa version complète standard à 29,99 € ou Ultimate à 39,99 € avec des bonus numériques, et il sera intégré au Game Pass pour les abonnés.

Préparez-vous à vous jeter dans la fosse avec Hi-Fi Rush, une expérience unique à la croisée du jeu de rythme et de l’action dans laquelle le monde bouge au rythme de la musique, disponible dès maintenant sur Xbox Series X|S et PC via le Microsoft Store, Steam et l’Epic Games Store. Hi-Fi Rush est également disponible dans le Xbox Game Pass et le PC Game Pass !

Dans la peau de Chai, rockstar en devenir, vous devrez résister à une sinistre corporation d’améliorations robotiques en utilisant un système de combat amplifié par le rythme, dans un monde où tout est synchronisé sur la musique, des mouvements de l’environnement aux coups que vous donnez. Levez votre guitare et sentez les vibrations du rythme dans ce tout nouveau titre de Tango Gameworks, l’équipe ayant développé The Evil Within et Ghostwire: Tokyo (nous avons été tout aussi surpris que vous !).

Chai contre le monde

Une entreprise diabolique fusionne par erreur un lecteur de musique avec le cœur de Chai, ce dernier est vite considéré comme défectueux et des hordes de drones cherchent à le récupérer pour réparer cette anomalie ! Chai a désormais la capacité de ressentir le rythme du monde et devra se battre pour mettre un terme aux plans néfastes de l’entreprise grâce à ses nouveaux talents améliorés par le rythme !

Ressentez. Le. Rythme.

Dans Hi-Fi Rush, tout se synchronise automatiquement avec la musique, des coups que vous donnez à vos esquives. Mais le gameplay n’est pas restreint par le morceau que vous écoutez, le jeu met avant tout l’accent sur l’action. Vous devrez ressentir le rythme pour que les actions de Chai soient plus efficaces, en utilisant des frappes plus puissantes à la fin d’un combo si vous vous synchronisez sur un coup de cymbale ou en coordonnant vos actions avec l’un de ses alliés pour déclencher un coup fatal en coopération. Dans Hi-Fi Rush, chaque affrontement vous donne l’opportunité de réaliser votre propre clip vidéo, en vous assurant que chacun de vos mouvements résonne avec la musique.

Bagarreurs rebelles contre boss impressionnants

La mégacorporation aux trousses de Chai préférerait tout plutôt que de laisser une erreur comme lui ruiner leur production. Mais avec l’aide de nouveaux alliés, Chai pourra peut-être réussir à gravir les rangs de l’entreprise, chaque département culminant avec un face à face cinématographique contre un boss, possédant sa propre piste musicale !

Mettez votre casque

Et puisque l’on parle de musique, la bande originale du jeu regorge de morceaux originaux et sous licence qui vous feront taper du pied ou remuer la tête, chacun d’entre eux étant synchronisé sur un niveau en particulier. Si utiliser de la musique sous licence lors d’un stream vous fait peur, pas d’inquiétude ! Hi-Fi Rush propose un mode dédié aux streameurs qui remplace ces morceaux par des chansons originales conçues pour ce mode.

Montez le volume avec l’Édition Deluxe d’Hi-Fi Rush

Vous avez envie de mettre l’ampli sur 11 ? Préparez-vous pour des bonus exclusifs avec le Pack Hi-Fi Rush Deluxe Upgrade ! Changez de look avec des éléments cosmétiques spéciaux et récupérez des Gears pour débloquer plus rapidement des capacités spéciales et des améliorations.

En plus du jeu de base, l’Édition Deluxe inclut :

Deux tenues pour Chai ;

7 T-shirts supplémentaires pour Chai ;

Un skin de guitare 808 ;

Un skin alternatif 808.

20 000 Gears permettant de débloquer des capacités et d’autres améliorations. (Les Gears sont une ressource que l’on obtient lors des combats et des phases d’exploration dans le jeu et ne sont pas disponibles à l’achat).

Si vous possédez déjà Hi-Fi Rush, vous pouvez vous procurer la Deluxe Edition Upgrade, qui vous permettra d’obtenir tout le contenu additionnel de l’Édition Deluxe ! Vous pouvez acheter la Deluxe Edition Upgrade et l’Édition Deluxe sur le Microsoft Store.