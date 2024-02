Hi-Fi RUSH : c'est officiel, le jeu de Tango Gameworks annoncé et daté sur PS5, des éditions physiques à venir !

Après bien des rumeurs, Xbox a pris la parole la semaine dernière afin de faire le point sur son business et a alors officialisé le fait que quatre de ses jeux exclusifs à son écosystème feraient leur arrivée sur les consoles concurrentes à l'avenir, sans en préciser la nature. Il n'aura pas fallu patienter bien longtemps pour être fixé, puisque lors du Nintendo Direct: Partner Showcase, Grounded et Pentiment ont été annoncés sur Switch (mais pas seulement au final). Pour le coup, nous n'attendions aucune autre annonce concernant les deux autres titres pour le moment. Eh bien, que ce soit volontaire ou non, Bethesda a officialisé la venue de Hi-Fi RUSH sur PS5 !

C'est au détour d'une bande-annonce en espagnol depuis passée en privée que l'information a déboulé sur la Toile, mais que vous pouvez tout de même voir ci-dessus grâce à Gematsu. Ainsi, Hi-Fi RUSH fera ses débuts sur la console de Sony le mardi 19 mars prochain à 1h00. Il est tout de même étonnant que la Switch n'y ait pas droit, surtout qu'un indice pointait dans ce sens. Peut-être sur la prochaine console de Nintendo ?

Pour rappel, il est déjà disponible sur Xbox Series X|S et PC (Steam, Epic Games Store et Microsoft Store) depuis le 25 janvier 2023. Vous pouvez d'ailleurs vous le procurer sur Gamesplanet au prix de 26,99 €. Désormais, il ne reste donc plus que Sea of Thieves du côté des rumeurs et nous pourrons enfin passer à autre chose.

Mise à jour : Microsoft a enfin communiqué et officialisé les quatre jeux proprement, et la bande-annonce a donc été mise en ligne pour tous. La date et l'heure de sortie pour la France ont également été dévoilées, ce ne sera donc pas pour le 18 ici, mais en pleine nuit le lendemain. Il sera possible de le précommander sur le PlayStation Store à partir de ce jeudi 22 février à 19h00.

Une édition Deluxe sera également proposée, incluant « des tenues supplémentaires et des pièces en jeu pour vous payer des améliorations ». Enfin, des éditions physiques sont prévues, mais via Limited Run Games comme annoncé par Besthesda et ce aussi bien sur PS5 que Xbox Series X|S.

