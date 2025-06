Tango Gameworks (Hi-Fi RUSH) est prêt à redanser, son prochain jeu déjà teasé

Il y a un peu plus d'un an, Microsoft annonçait la fermeture de plusieurs studios, à savoir Arkane Austin (Redfall), Alpha Dog Games (Mighty DOOM) et Tango Gameworks (Hi-Fi RUSH), tandis que Roundhouse Games fusionnait avec ZeniMax Online Studios (The Elder Scrolls Online). Mais, à la surprise générale, Krafton a racheté Tango Gameworks auprès de Microsoft, sécurisant au passage la licence Hi-Fi RUSH pour développer une probable suite. Le CEO du studio coréen affirmait vouloir « préserver leur héritage », l'objectif n'est pas vraiment de faire de l'argent.

Ce lundi 2 juin 2025 est une journée importante pour le développeur, Tango Gameworks Inc. annonce la réouverture de ses locaux à Tokyo. L'équipe est de retour en poste, avec une nouvelle identité : le site officiel fait peau neuve et le logo est modifié, adieu le petit escargot. Mieux encore, Tango Gameworks Inc. recrute pour développer un nouveau jeu d'action non annoncé ! Le studio est à la recherche de nombreux talents, avec par exemple des programmeurs, un level designer, un animateur, un artiste capable de concevoir des personnages ou encore un technicien support informatique.

Bien évidemment, Tango Gameworks Inc. garde une partie de son identité, nous retrouvons ainsi le directeur créatif John Johanas, le responsable du développement Kazuaki Egashira, le game designer Masaaki Yamada, le character artist Yosuke Ishikawa, la designer d'environnement Mihoko Takahashi et tout un tas de personnes qui ont participé à la création de Hi-Fi RUSH. De là à imaginer que le « jeu d'action non annoncé » du studio soit Hi-Fi RUSH 2, il n'y a qu'un pas.

Avant de développer ce jeu de rythme coloré, le studio japonais préférait l'horreur, il a été fondé pour rappel par Shinji Mikami (créateur de Resident Evil, désormais chez Kamuy) et avait accouché des deux The Evil Within et de Ghostwire: Tokyo, disponible à 21,50 € sur Amazon.