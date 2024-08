Tango Gameworks est sauvé grâce à l'éditeur d'un célèbre Battle Royale, les fans de Hi-Fi RUSH aux anges !

Cette année encore, les mauvaises nouvelles ont été nombreuses au sein de l'industrie vidéoludique. En mai dernier, nous apprenions ainsi que différents studios appartenant à Bethesda mettaient la clé sous la porte suite à une décision de Microsoft / Xbox, avec en tête de liste Tango Gameworks, développeur des The Evil Within, de Ghostwire: Tokyo et de l'acclamé Hi-Fi RUSH, qui avait été porté plus tôt cette année sur PS5. Une bien belle perte pour le secteur qui n'envoyait clairement pas un bon signal si même sortir un très bon jeu peut à une fermeture ou des licenciements... Nous ne pensions plus entendre parler du sujet, mais un sacré rebondissement a eu lieu ces dernières heures.

En effet, un communiqué de presse est venu informer les médias que Tango Gameworks ne va finalement pas baisser le rideau définitivement, car Krafton l'a racheté auprès de Microsoft ! Oui, l'éditeur sud-coréen derrière le célèbre PUBG: Battlegrounds, mais aussi The Callisto Protocol, a réussi à trouver un accord et va travailler avec Xbox et ZeniMax pour s'assurer une transition en douceur et ainsi maintenir la continuité du studio japonais. Après ces quelques mois, nous aurions cru qu'il était déjà trop tard, mais il faut croire que non, à voir si tous les employés vont donc réintégrer leur poste. Le directeur créatif John Johanas sera en tout cas bien de la partie.

Mieux encore, Krafton a réussi à sécuriser les droits de la licence Hi-Fi RUSH, qui serait sans doute restée dormante chez Xbox le cas échéant. Tango Gameworks va donc pouvoir continuer de la développer et sans doute nous proposer un Hi-Fi RUSH 2, en plus de pouvoir explorer d'autres projets. De plus, l'actuel catalogue du studio ne sera pas impacté et va donc rester disponible sur les plateformes numériques et autres points de vente où nous pouvions déjà nous les procurer. Il s'agit là du premier investissement majeur de l'éditeur sur le marché japonais.

Espérons tout de même que le succès des prochains jeux de Tango Gameworks soit au rendez-vous pour que cela ne finisse pas comme pour Striking Distance Studios, qui a dû licencier suite à l'échec commercial de The Callisto Protocol.

