Microsoft poursuit sa destruction de Bethesda en fermant 4 studios, dont Tango Gameworks

Si vous n'aimiez pas Microsoft, la nouvelle du jour ne risque pas de vous faire apprécier la firme américaine, bien au contraire... Récemment, nous apprenions la fermeture des locaux de Bethesda France, qui se chargeait du marketing dans notre langue, avec pour conséquence le licenciement du personnel associé. En janvier, c'était près de 1 900 employés de la division gaming qui étaient licenciés à travers l'ensemble des studios Xbox, soi-disant en raison d'un manque de croissance. Depuis, les résultats du troisième trimestre de l'année fiscale 2024 de Microsoft sont tombés, fort positifs avec 61,9 milliards de dollars de revenus et 21,9 milliards de dollars de bénéfices. La branche Xbox a ainsi vu ses revenus grimper de 62 % grâce à l'acquisition d'Activision Blizzard King. Autant dire qu'il n'y avait pas de raison de s'attendre à l'annonce de la fermeture de quatre studios supplémentaires...

C'est notamment par l'intermédiaire d'un article d'IGN que nous avons appris la triste nouvelle. Les quatre entités touchées étaient toutes sous l'égide de Bethesda, qui fait décidément les frais de son acquisition sur la durée. En premier lieu, c'est donc le studio japonais Tango Gameworks qui va donc disparaître, lui a qui nous devons les The Evil Within, Ghostwire: Tokyo et Hi-Fi RUSH. Si après l'avoir découvert l'an dernier sur Xbox Series X|S ou PC, voire sur PS5 depuis mars, vous espériez une suite, c'est donc mal parti. De même pour la licence dans la capitale japonaise, pour laquelle nous aurions bien aimé en voir plus... Pour le coup, Shinji Mikami a bien fait de partir et de fonder un nouveau studio, Kamuy.

Aujourd'hui, il a été annoncé que Tango Gameworks va fermer. Merci à tous ceux qui ont exploré les mondes que nous avons créés. Hi-Fi- RUSH ainsi que les précédents titres de Tango resteront disponibles et jouables partout où ils le sont actuellement.

L'autre principale victime que vous connaissez sans doute est Arkane Austin, le studio nord-américain à l'origine de Redfall, qui vient de fêter son premier anniversaire et n'aura donc plus droit à aucune mise à jour, sans même que tout le contenu promis soit paru. L'entité n'est pas à confondre avec sa maison-mère Arkane Studios à Lyon, qui se porte bien et travaille actuellement sur un jeu Marvel's Blade.

Aujourd'hui, il a été annoncé qu'Arkane Austin va fermer et que le développement de Redfall ne va pas continuer. À tous ceux qui ont supporté le travail de notre studio d'Austin au fil des années, merci. Merci d'avoir passé du temps dans nos mondes et de les avoir fait votre. Arkane Lyon va continuer de se concentrer sur des expériences immersives où ils (sous-entendu les développeurs, NDLR) travaillent dur sur leur projet à venir. Les joueurs de Redfall qui ont acheté le Hero Pass faisant partie de la Bite Back Edition, ou la mise à niveau premium Bite Back, seront éligibles pour recevoir le prix de cette dernière. Bien qu'il n'y aura pas de mise à jour supplémentaire, les serveurs de Redfall vont continuer de rester en ligne pour que les joueurs puissent s'amuser.

Le co-directeur créatif Dinga Bakaba d'Arkane Studios n'a d'ailleurs pas hésité à prendre la parole au travers d'une série de tweets, fortement attristé par cette annonce brutale. Son discours est clairement d'utilité publique vis-à-vis de ce qu'il se passe depuis de nombreux mois maintenant au sein de l'industrie.

C'est absolument terrible. Permission d'être humain : à tout dirigeant qui lit ceci, rappel amical que les jeux vidéo sont une industrie de divertissement/culturelle et que votre métier en tant qu'entreprise est de prendre soin de vos artistes/comédiens et de les aider à créer de la valeur pour vous. Ne nous lancez pas dans des jeux de fièvre de l'or, ne nous utilisez pas comme des hommes de paille pour des erreurs de calcul/des angles morts, ne faites pas de nos environnements de travail des jungles darwinistes. Vous dites que nous vous rendons fier lorsque nous faisons un bon jeu. Rendez-nous fiers quand les temps sont durs. Nous savons que vous le pouvez, nous l’avons déjà vu. Pour l'instant, de grandes équipes disparaissent à nouveau sous nos yeux, et c'est un putain de coup de couteau au ventre. Lyon est sûr, mais soyez prudent et perspicace à propos de tout cela, respectez la voix des personnes concernées et laissez-leur de la place pour être entendues, c'est leur histoire à raconter, leurs sentiments à exprimer. Pour les experts (le terme employé est inside baseball, NDLR), si je lis « une malédiction d'immersive sim » de la part de la communauté, en particulier de la part d'un collègue développeur, je jure devant Dieu... S'il vous plaît, parlons des *réels* défis au lieu de ressasser les angoisses irrationnelles du passé. Encore plus pointu, mais avec une portée très, très large, comme le disait un homme sage et qui nous manque cruellement : « S'il vous plaît, arrêtez. »

Les deux autres studios sont sans doute un peu moins connus, avec tout d'abord Alpha Dog Games, créateur de jeux mobiles dont le tout jeune Mighty DOOM qu'il va emporter dans la tombe dès cet été, et Roundhouse Studios dont les effectifs vont être incorporés au sein de Zenimax Online Studios.

Aujourd'hui, il a été annoncé qu'Alpha Dog Games va fermer et que le développement de Mighty DOOM est arrivé à son terme. Comme nos serveurs vont être coupés le 7 août, nous avons stoppé la possibilité des joueurs à acheter de la monnaie in-game supplémentaire. Merci à tous ceux qui ont passé du temps sur Mighty DOOM.

Aucun détail concernant le nombre de personnes qui vont perdre leur emploi n'a été communiqué pour le moment et vous pouvez retrouver ci-dessous une traduction de l'e-mail qu'a envoyé Matt Booty, à la tête des Xbox Game Studios, au personnel concerné. Vous noterez l'erreur d'inversion entre « Alpha Dog Studios » et « Roundhouse Games » ce qui n'est vraiment pas professionnel... Il évoque également des suppressions de postes au sein de Bethesda plus généralement.

Aujourd'hui, je partage les changements que nous apportons à nos équipes Bethesda et ZeniMax. Ces changements reposent sur la priorité accordée aux titres à fort impact et sur un investissement supplémentaire dans le portefeuille de jeux à succès et d'univers bien-aimés de Bethesda que vous avez nourris pendant de nombreuses décennies. Pour doubler la mise sur ces franchises et investir pour en créer de nouvelles, nous devons examiner l'ensemble de l'entreprise afin d'identifier les opportunités les mieux placées pour réussir. Cette redéfinition des priorités des titres et des ressources signifie que quelques équipes seront réalignées sur d'autres et que certains de nos collègues nous quitteront. Voici les changements qui entreront en vigueur : Arkane Austin - Ce studio fermera ses portes et certains membres de l'équipe rejoindront d'autres studios pour travailler sur des projets à travers Bethesda. Arkane Austin a l'habitude de créer des jeux percutants et innovants et c'est un pedigree dont tout le monde devrait être fier. La précédente mise à jour de Redfall sera la dernière alors que nous mettons fin à tout développement du jeu. Le jeu et ses serveurs resteront en ligne pour le plaisir des joueurs et nous proposerons des offres de compensation aux joueurs ayant acheté le DLC Hero.

- Ce studio fermera ses portes et pour travailler sur des projets à travers Bethesda. Arkane Austin a l'habitude de créer des jeux percutants et innovants et c'est un pedigree dont tout le monde devrait être fier. La précédente mise à jour de Redfall sera la dernière alors que nous mettons fin à tout développement du jeu. Le jeu et ses serveurs resteront en ligne pour le plaisir des joueurs et nous proposerons des offres de compensation aux joueurs ayant acheté le DLC Hero. Alpha Dog Studios - Ce studio fermera également. Nous apprécions la créativité de l'équipe pour proposer Doom aux nouveaux joueurs. Mighty DOOM prendra fin le 7 août et nous désactiverons la possibilité pour les joueurs d'effectuer des achats dans le jeu.

- Ce studio fermera également. Nous apprécions la créativité de l'équipe pour proposer Doom aux nouveaux joueurs. Mighty DOOM prendra fin le 7 août et nous désactiverons la possibilité pour les joueurs d'effectuer des achats dans le jeu. Tango Gameworks - Tango Gameworks fermera également. Nous sommes reconnaissants pour leurs contributions à Bethesda et aux joueurs du monde entier. Hi-Fi RUSH continuera d'être disponible pour les joueurs sur les plateformes actuelles.

- Tango Gameworks fermera également. Nous sommes reconnaissants pour leurs contributions à Bethesda et aux joueurs du monde entier. Hi-Fi RUSH continuera d'être disponible pour les joueurs sur les plateformes actuelles. Roundhouse Games - L'équipe de Roundhouse Games rejoindra ZeniMax Online Studios (ZOS). Roundhouse a joué un rôle clé dans bon nombre de nos récents lancements de jeux et les intégrer à ZOS pour travailler sur The Elder Scrolls Online signifiera que nous pourrons faire encore plus pour développer le monde que des millions de joueurs appellent leur foyer. Avec cette consolidation de nos équipes de studio Bethesda, afin que nous puissions investir plus profondément dans notre portefeuille de jeux et de nouvelles propriétés intellectuelles, un petit nombre de postes au sein de certaines équipes d'édition et d'entreprise de Bethesda seront également supprimés. Ceux dont les rôles seront touchés seront informés aujourd'hui et nous vous demandons de traiter vos collègues qui partent avec respect et compassion. Nous apporterons tout notre soutien à ceux qui sont touchés par les notifications d'aujourd'hui et tout au long de leurs transitions, y compris les indemnités de départ informées par les lois locales. Ces changements ne reflètent pas la créativité et les compétences des individus talentueux de ces équipes ni les risques qu'ils ont pris pour essayer de nouvelles choses. Je reconnais que ces changements perturbent également les différentes équipes de support de ZeniMax et Bethesda qui commercialisent nos jeux. Nous prenons ces décisions difficiles pour créer la capacité d'augmenter les investissements dans d'autres parties de notre portefeuille et de nous concentrer sur nos jeux prioritaires. Bethesda reste l'un des piliers clés de Xbox avec un solide portefeuille de jeux incroyables et des communautés florissantes. Alors que nous regardons vers l'avenir, une gamme impressionnante de jeux se profile à l'horizon. Rien qu'en 2024, nous avons Starfield: Shattered Space, Fallout 76: Skyline Valley, Indiana Jones et le Cercle Ancien et Golden Road de The Elder Scrolls Online. Alors que nous alignons nos plans et nos ressources pour nous préparer au mieux au succès dans ce secteur complexe et en évolution, nos équipes d'Arkane Lyon, Bethesda Game Studios, id Software, MachineGames, ZeniMax Online Studios et les équipes d'édition et d'entreprise de Bethesda seront bien positionnées pour créer de nouvelles propriétés intellectuelles, explorer de nouveaux concepts de jeux et développer nos franchises existantes. - Matt

Si Hi-Fi RUSH vous intéresse, il est vendu 26,99 € chez Gamesplanet sur PC.

Lire aussi : Xbox Games Showcase : la conférence annuelle de Microsoft datée, avec un Direct centré sur une « franchise bien-aimée »