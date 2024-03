Kamuy : le créateur de Resident Evil et The Evil Within ouvre son nouveau studio

Shinji Mikami est une figure phare du jeu vidéo, surtout horrifique. Surtout célèbre pour avoir dirigé le développement du premier Resident Evil, pionnier du survival-horror, il a également créé réalisé Dino Crisis et produit Devil May Cry chez Capcom, puis a fondé son propre studio en 2010, Tango Gameworks. Shinji Mikami a alors réalisé The Evil Within, avant de prendre petit à petit ses distances et de quitter le studio il y a un peu plus d'un an.

Après un repos bien mérité, voilà que Shinji Mikami est de retour avec Kamuy, un nouveau studio. Le Japonais n'a rien annoncé en grande pompe, mais l'information, remarquée par un internaute de ResetEra, est cachée sur le site officiel de Shadows of the Damned: Hella Remastered, version modernisée du jeu d'action qu'il a créé avec Suda51 de Grasshopper Manufacture.

Pour l'instant, il faut se contenter de ça, mais Shinji Mikami devrait présenter en grande pompe prochainement Kamuy, espérons qu'il profite de l'occasion pour teaser son futur jeu.