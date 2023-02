Shinji Mikami : le célèbre créateur et fondateur de Tango Gameworks va quitter le studio

Qui ne connait pas le nom de Shinji Mikami ? En partie créateur des licences Resident Evil et Dino Crisis dans les années 90, il a en 2010 fondé Tango Gameworks, un studio japonais qu'a rapidement acheté ZeniMax Media en raison des difficultés financières qu'il rencontrait. Grand amoureux de l'horreur, c'est à lui que nous devons le premier The Evil Within, avant qu'il ne devienne que simple producteur exécutif sur sa suite, ainsi que les récents Ghostwire: Tokyo et Hi-Fi Rush. Eh bien, nous apprenons avec étonnement que ce grand monsieur va quitter prochainement ses fonctions.

La nouvelle a été rapportée par le site TrueAchievements, qui a pu accéder à un e-mail envoyé aux employés de ZeniMax, dans lequel le Senior Vice President of Development de Bethesda Softworks Todd Vaughn a déclaré :

Je vous écris aujourd'hui pour vous informer que le chef de studio Shinji Mikami a décidé de quitter Tango Gameworks dans les mois à venir. Mikami-san est un leader créatif et d'un grand soutien pour les jeunes développeurs de Tango depuis 12 ans grâce à son travail sur la franchise Evil Within, sur Ghostwire: Tokyo, et bien sûr, Hi-Fi Rush. Nous souhaitons bonne chance à Mikami-san et nous sommes ravis de ce qui attend les talentueux développeurs de Tango.

Aucune raison n'est donnée et le changement de direction ne va donc pas s'opérer immédiatement. Nous avons donc tout le temps pour que l'intéressé se livre ou non sur sa décision. Par ailleurs, Todd Vaughn en a profité pour glisser que Hi-Fi Rush a été « l'un des lancements les plus réussis pour Bethesda et Xbox ces dernières années » et qu'il a « généré une dynamique positive significative » pour le studio.

Ce dernier jeu étant loin du genre horrifique affectionné par Shinji Mikami, le futur de Tango Gameworks a donc de quoi nous réserver des surprises. Bon, nous espérons tout de même qu'une suite à Ghostwire: Tokyo voit un jour la lumière du soleil. En attendant, il est vendu 49,18 € sur Amazon dans sa version PS5.