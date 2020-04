RUMEUR sur Resident Evil 4 : le remake approuvé par Capcom et Shinji Mikami

Les rumeurs s'accumulent concernant la franchise Resident Evil. Dernièrement, nous avons appris que Tatsuya Minami, ancien directeur de PlatinumGames, était le responsable du studio M-Two, ayant participé au développement du remake de Resident Evil 3. D'après VGC, le studio travaillerait sur un nouveau remake, qui ne serait pas celui de Resident Evil: Code Veronica, ce qui aurait été la suite logique après Resident Evil 2 et 3. Mais il ne s'agit pas pour autant d'un jeu d'une autre licence.

Non, VGC est reparti à la chasse aux informations, et d'après ses sources, M-Two aurait eu le feu vert pour développer un remake de Resident Evil 4. M-Two tiendrait pour rappel son nom de Tatsuya Minami et Shinji Mikami, directeur du premier Resident Evil et aussi de ce quatrième opus, mais ce dernier aurait refusé de rejoindre le studio d'Osaka, tout en donnant sa bénédiction pour le remake. Le développement aurait débuté en 2018 et entrerait maintenant en pleine production.

Chose intéressante, le développeur Kiyohiko Sakata a travaillé sur le Resident Evil 4 original avant de rejoindre PlatinumGames, puis de revenir chez Capcom et réaliser le remake de Resident Evil 3. D'autres membres de Capcom ayant œuvré sur l'opus de 2005 sont toujours présents, comme Hiroyuki Kobayashi (producteur de Resident Evil 6) et Kouji Kakae, designer de Devil May Cry 5. Le développement du remake de Resident Evil 4 devrait donc être assuré principalement par M-Two, et non par Red Works, derrière le remake de Resident Evil 3. D'autres équipes de Capcom peuvent cependant être appelées en renfort.

Bien évidemment, tout cela est à prendre avec des pincettes, mais il ne serait pas étonnant que Capcom veuille remettre Resident Evil 4 sur le devant de la scène avec un remake, quitte à frustrer les fans de Resident Evil: Code Veronica. Le titre a marqué un tournant dans l'histoire de la franchise, l'orientant complètement vers l'action avec l'abandon des caméras fixes, les nouveautés devraient donc être moins nombreuses que pour Resident Evil 2 et 3. Le titre original a d'ailleurs refait parler de lui avec une bande originale sur vinyles tout récemment, et le remake de Resident Evil 4 pourrait sortir en 2022. D'ici là, Capcom devrait sortir Resident Evil 8, qui pourrait s'appeler Resident Evil: Village et dont le lancement devrait se faire en 2021 d'après les dernières rumeurs.