Resident Evil 4 : la bande originale en 4 vinyles chez Laced Records

Adoré ou détesté par les fans de la franchise, Resident Evil 4 a marqué un tournant dans la saga de Capcom, abandonnant les plans fixes pour une caméra derrière l'épaule et suivant Leon S. Kennedy en Espagne, non pas contre des zombies du virus d'Umbrella Corporation, mais contre des infectés par les Plagas. Bref, l'opus divise, mais il est majeur dans la licence, et il a évidemment droit à sa bande originale en vinyles.

Pour ne pas changer, c'est Laced Records qui régale les collectionneurs de disques et les fans de Resident Evil avec une bande originale tenant sur 4 vinyles ! Il s'agit là des 61 pistes composées par Misao Senbongi et Shusaku Uchiyama en 2005 pour la version GameCube, et deux éditions sont proposées : l'une classique avec des disques noirs, et une seconde avec des vinyles à l'effet « or boueux » un peu plus séduisants que pour l'édition limitée de Resident Evil 3: Nemesis. Les artworks sont encore une fois signés Boris Moncel et mettent en avant l'infecté à la tronçonneuse, Bitores Mendez, Jack Krauser et d'autres boss de l'épisode.

Les précommandes de la bande originale de Resident Evil 4 sont déjà ouvertes, comptez 80 $ pour n'importe quelle édition, sachant que celle avec les disques dorés est évidemment limitée et sera difficilement trouvable par la suite. Les expéditions se feront normalement dans le courant du mois de juin 2020.

Lire aussi : TEST de Resident Evil 4 : une édition Switch qui manque de fonctionnalités