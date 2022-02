RUMEUR sur Resident Evil 4 : un remake plus horrifique et avec un mode Separate Ways amélioré

Capcom n'a toujours pas officialisé l'existence du remake de Resident Evil 4, mais entre son planning qui a leaké et les nombreux bruits de couloir, difficile de ne pas croire à une réalité. Et d'ailleurs, cette semaine encore, de nouvelles possibles informations concernant le survival-horror font surface.

Cette fois, c'est Fanbyte qui cite des sources fiables, rappelant que Capcom aurait à l'origine contacté Shinji Mikami pour développer le remake de Resident Evil 4 en compagnie de Tatsuya Minami et de l'équipe M-Two. La suite est déjà connue, Mikami aurait refusé, donnant tout de même sa bénédiction, et M-Two développant un remake trop proche de l'original, il aurait été remplacé par Capcom Division 1, afin de proposer une nouvelle version plus surprenante de ce RE 4.

Et c'est là que les choses intéressantes débutent. D'après les informations de Fanbyte, ce remake de Resident Evil 4 serait davantage tourné vers l'horreur, en reprenant des idées abandonnées pendant le développement. Pour rappel, à l'origine, le titre devait se dérouler dans un manoir hanté par des fantômes, des poupées et des zombies classiques. Le remake de Resident Evil 4 débuterait ainsi de nuit, avec une introduction dans le village plus sombre et effrayante, et une bonne partie de la suite de l'aventure se passerait également avant le lever du soleil. D'ailleurs, là encore, Fanbyte affirme que des parties du scénario auraient été modifiées, et certains personnages secondaires auraient un peu plus d'importance dans ce remake.

Outre l'aventure avec Leon S. Kennedy, Capcom voudrait également revisiter le mode Separate Ways, permettant d'incarner Ada Wong dans un petit mode de jeu à débloquer après avoir fini l'histoire principale. Développé pour PS2, le mode était une amélioration du Assignment: Ada de la GameCube qui consistait à simplement récolter des échantillons de Plagas pour Wesker, les développeurs du remake de Resident Evil 4 voudraient mélanger les deux modes pour proposer un véritable contenu, plus complet, et qui pourrait même être proposé en DLC. Fanbyte en profite pour indiquer que les rumeurs d'une version redesignée d'Albert Wesker sont fausses, il s'agissait d'un concept art tiré d'un autre projet annulé.

Bien évidemment, tout cela est encore à prendre avec des pincettes. Premièrement, car Capcom n'a rien officialisé, et deuxièmement, car même si ces informations sont peut-être correctes, elles peuvent dater de plusieurs mois, et le studio japonais est bien connu pour modifier des éléments de ses jeux au cours du développement. Quoi qu'il en soit, toujours d'après Fanbyte, Capcom officialiserait ce Resident Evil 4 Remake au début de cette année 2022, soit dans les prochaines semaines. Là encore, si rien n'a changé en interne depuis. Si vous voulez trembler, le remake de Resident Evil 2 est à 31,99 € chez Gamesplanet.