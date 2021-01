RUMEUR sur Resident Evil 4 : le remake va être rebooté pour être plus original, et il n'est pas près de sortir

Nous avons déjà eu droit à un Resident Evil 4 HD, mais alors que les trois premiers épisodes canoniques ont eu droit à de vrais remakes, beaucoup se demandent se cet épisode avec Leon S. Kennedy sera également refait de zéro à l'avenir. Tout porte à croire que oui, que ce soit les bruits de couloirs rapportés par VideoGameChronicles ou la grosse fuite du planning de Capcom, qui le datait à fin 2022.

D'ailleurs, VGC déclare avoir obtenu des informations plus récentes de la part de ses sources. Aux dernières nouvelles, le projet devait être mené par M-Two, le studio de Tatsuya Minami et Shinji Mikami, et serait entré en pleine production en 2020. Mais le site rapporte désormais que le rôle de l'entreprise aurait été « réduit de manière significative » suite à une évaluation du développement par Capcom l'année dernière. Peu séduit par la mouture actuelle, il aurait décidé de donner la direction du projet à Capcom Division 1, l'unité principale derrière les Resident Evil et Devil May Cry, déjà derrière Resident Evil 2 et Resident Evil 3.

L'éditeur n'aurait pas apprécié que M-Two veuille réaliser une copie presque conforme du Resident Evil 4 original, les développeurs ayant eu peur de recevoir les mêmes critiques que le remake de Resident Evil 3, accusé de ne pas proposer tous les niveaux de son modèle. Capcom Division 1 aurait donc pour objectif de s'inspirer du RE4 de 2005, en y apportant des nouveautés en termes d'histoire, de décors et de fonctionnalités (VGC cite l'utilisation de Mr. X dans Resident Evil 2 en exemple). Ainsi, le projet serait en quelques sorte rebooté, et ne verrait pas le jour avant 2023 : le rôle de M-Two dans le développement est en revanche inconnu à cette heure.

Capcom a refusé de commenter l'affaire à cette heure, il faudra donc faire confiance aux insiders pour le moment.

