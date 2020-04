RUMEUR sur Resident Evil: Village, un titre et des détails pour le huitième épisode

Alors que la plupart des joueurs tentent toujours d'échapper au Nemesis dans le remake de Resident Evil 3 sorti la semaine dernière, les rumeurs concernant le huitième opus de la franchise de Capcom s'accumulent, et certaines informations reviennent plusieurs fois, de quoi donner quelques pistes aux fans.

Cette fois, c'est Biohazard declassified qui partage plusieurs détails lui venant d'un insider anonyme, mais visiblement jugé fiable. Il faut dire que quelques points coïncident avec ceux déjà évoqués par AestheticGamer et GAMEZ.de ces derniers mois. Le titre du jeu serait Resident Evil: Village, avec une typographie stylisée pour faire ressortir le chiffre romain VIII, comme le montre le visuel réalisé, à titre d'exemple, par Biohazard declassified ci-dessus. Une Sorcière serait bien présente et pourchasserait ou hanterait régulièrement le joueur avec un rire singulier, à la manière de Marguerite dans Resident Evil VII: Biohazard, mais il serait possible de la vaincre (temporairement), la Sorcière se changeant alors en insectes pour fuir. Chris Redfield ferait bel et bien son retour, avec un rôle majeur cette fois, apparaissant dans des flashbacks d'Ethan, Mia et leur enfant. L'ancien membre des S.T.A.R.S. serait cependant un peu moins héroïque qu'à l'accoutumé, et Capcom aurait décidé d'encore une fois changer son apparence.

Ce Resident Evil: Village se déroulerait donc en Europe, avec une caméra à la première personne, et Capcom tenterait de reprendre quelques éléments des précédents opus, des essais ayant été faits avec l'inventaire de Resident Evil 4 (qui était pour rappel une mallette) ou encore des hallucinations qui font évidemment penser à quelques passages du remake de Resident Evil 3. Biohazard declassified indique au passage que si toutes ces informations arrivent en même temps, c'est parce que des sessions de tests ont eu lieu en interne dans le courant du mois de mars.

Enfin, Resident Evil: Village (ou Resident Evil 8) devrait bien débarquer dans le courant du premier trimestre 2021. C'est du moins ce que semblait vouloir Capcom à l'origine. Avec la pandémie de COVID-19, le studio japonais a peut-être déjà changé ses plans.