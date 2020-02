RUMEUR sur Resident Evil 8 : ambiance médiévale, sorcières et zombies avec des épées et armures ?

Une chose est certaine, en plus du remake de Resident Evil 3 et Resident Evil Resistance, Capcom développe actuellement un huitième opus principal à sa franchise, et les bruits de couloir sont nombreux, ce qui donne lieu à des rumeurs intéressantes. Il y a quelques jours, nous apprenions ainsi que Resident Evil 8 serait de nouveau un FPS avec Ethan Winters et Chris Redfield, mettant en scène une femme fantomatique et des loups-garous, notamment dans un château et un village. GAMEZ.de a fait marcher ses sources et partage cette semaine une vidéo avec des informations complémentaires.

Tout d'abord, le nom de Resident Evil 8 n'est pas du tout définitif, il pourrait également avoir un sous-titre (comme Code Veronica, Outbreak ou Revelations), voire les deux, à l'instar de Resident Evil 7: Biohazard. Il en est de même pour les informations à suivre : le jeu est en développement, et même si les détails peuvent être corrects à l'heure actuelle, Capcom a encore largement le temps de virer de bord et proposer autre chose. Après tout, Resident Evil 4 avait des fantômes, montrés à l'E3 2003 !

En parlant de fantômes, GAMEZ.de revient sur ce point dans Resident Evil 8, qui avait titillé la curiosité des joueurs. Mais d'après leurs sources, il s'agirait plutôt d'une (ou plusieurs) sorcière pourchassant Ethan tout au long du jeu. L'aventure se déroulerait en Europe de l'Est, dans un village avec un paysage enneigé et un château, qui serait plus petit que celui de Resident Evil 4 (cet opus avec Leon se passant pour rappel en Espagne). Les zombies feraient bien leur retour, et certains d'entre eux seraient équipés d'armures et épées de chevalier, Resident Evil 8 ayant une forte ambiance médiévale. Par ailleurs, concernant les loups-garous, il s'agirait plutôt de créatures infectées et ressemblant à ces créatures mythologiques, mais il ne s'agirait pas de véritables lycanthropes se transformant à la pleine lune. Enfin, le titre serait davantage orienté vers l'action que Resident Evil 7: Biohazard, avec un gameplay plus proche du DLC Not a Hero avec Chris Redfield (qui serait également dans ce huitième opus d'ailleurs).

Encore une fois, rappelons que tout cela est à prendre avec des pincettes, et que Capcom pourrait changer de direction dans le développement dans les prochains mois, le titre ayant apparemment été déjà rebooté en interne. De toute façon, avec Resident Evil 3 et Resident Evil Resistance arrivant le 3 avril prochain, les fans auront de quoi s'occuper en attendant d'en savoir davantage concernant ce Resident Evil 8.