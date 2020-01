RUMEUR sur Resident Evil 8 : vue FPS, Ethan et Chris de retour et des loups-garous ?

Alors que les fans de la franchise de Capcom attendent Resident Evil 3 en avril prochain, les rumeurs concernant Resident Evil 8 affluent, et comme à chaque fois, les pincettes sont de mise. AestheticGamer mentionnait le reboot du projet la semaine dernière, mais cette fois, c'est un inconnu total qui a envoyé de possibles informations à Residence of Evil.

Parmi les détails concernant ce Resident Evil 8, il est notamment fait mention du retour de la vue à la première personne, déjà présente dans Resident Evil 7: Biohazard et qui avait divisé les fans. Ce point est confirmé par Eurogamer, qui cite des sources proches de Capcom, la vue FPS devrait donc bien être à nouveau présente dans Resident Evil 8.

Concernant les autres informations, c'est un peu moins certain. Ethan Winters ferait son retour, de même que Chris Redfield. Des zombies plus traditionnels seraient présents, de même qu'une femme pourchassant le joueur à travers un château et un village. Plus surprenant, des ennemis ressemblant à des loups-garous feraient leur apparition dans le jeu. Pour le coup, ces éléments sont à prendre avec de grosses pincettes, et Capcom n'a pas réagi pour le moment.

Lire aussi : Resident Evil Resistance aura des liens avec la série, mais ne sera pas canon