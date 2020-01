Resident Evil 3 : le Nemesis vient semer la terreur dans une deuxième bande-annonce dédiée aux personnages

Le mois dernier, Capcom a officialisé le remake de Resident Evil 3: Nemesis sur la génération actuelle de consoles et sur PC, pour une sortie dès ce printemps alors que Resident Evil 2 est paru seulement au début de l'année dernière. Et pour cause, le développement est quasi achevé et il y aura même un doublage en français. Ce dernier n'est malheureusement pas présent dans la nouvelle bande-annonce qui vient d'être diffusée.

Les personnages centraux de l'intrigue sont ici mis en avant, à commencer l'horrible Nemesis et son arsenal (lance-flammes, lance-roquettes à visée laser...) qui devrait encore filer des cauchemars aux âmes les plus sensibles, notamment avec ses tentacules. Jill Valentine et Carlos Oliveira sont évidemment présents, eux qui vont devoir survivre à Raccoon City face aux ravages provoqués par le Virus T d'Umbrella, épaulés par les autres membres de l'U.B.C.S.. Et dire que cela ne devait être qu'une mission d'évacuation de routine... En plus de la vidéo, Capcom a partagé des visuels inédits à retrouver en deuxième page et quelques descriptions des personnages que nous croiserons :

Brad Vickers - Il est l'un des seuls survivants des évènements survenus dans le manoir du premier Resident Evil. Il a participé aux enquêtes sur Umbrella Corp et constitue un des derniers membres survivants du S.T.A.R.S. à Raccoon City. Il est également dans la ligne de mire de Nemesis.

Mikhail Victor - Cet officier de l'U.B.C.S. est un leader possédant des années d'expérience militaire et de commandement. Mikhail a été gravement blessé lors de la mission de son équipe d'évacuation. Malgré sa situation difficile, il fait tout ce qu'il peut pour aider les civils et son peloton. C'est sa volonté de sauver les citoyens de Raccoon City qui convaincra Jill de se soutenir leur cause.

Nicholai Ginovaef - Ce chef d'équipe de l'U.B.C.S. est incroyablement résilient, froid et calculateur, prêt à faire les sacrifices nécessaires pour la mission et pour son propre bénéfice. Nicholai a du mal à accepter Jill, trop émotive à son goût.

Tyrell Patrick – Soutien inestimable, ce membre de l'U.B.C.S. est un vétéran chevronné spécialisé dans le piratage informatique et la désactivation de dispositifs de sécurité.

Murphy Seeker - Ancien U.S. Marine, ce membre de l'U.B.C.S. est un tireur d'élite exceptionnel. Comme Mikhail, il est aussi gravement blessé lors de la mission de Raccoon City.

Dario Rosso - Un civil que Jill rencontre dans un entrepôt du centre-ville de Raccoon City alors qu'il est encore sous le choc de la perte de sa famille. Dario refuse de s'échapper de la ville en ruine.

Hunters - Jill et Carlos vont tous deux rencontrer ces nouveaux monstres terrifiants dans Resident Evil 3. Ces armes biologiques ont été créées en combinant le matériel génétique d'humains et de reptiles, créant ainsi des adversaires incroyablement rapides et puissants.

La date de sortie de Resident Evil 3 est fixée au 3 avril 2020 sur PS4, Xbox One et PC, qui inclura pour rappel le mode multijoueur asymétrique Resident Evil Resistance.

