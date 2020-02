Resident Evil 3 : démo jouable, nouvelles images et gameplay avec Nemesis

Il risque d'être l'un des temps forts de cette année de jeux vidéo : Resident Evil 3 arrive dans un peu plus d'un mois sur PS4, Xbox One et PC. L'occasion pour les joueurs de découvrir un remake complet de cet épisode culte, et d'apprécier en prime le mode multijoueur totalement inédit Resident Evil Resistance.

Capcom a laissé les journalistes approcher la bête de plus près il y a quelques jours, permettant de ramener un peu de gameplay inédit avec Jill Valentine au premier plan, alors qu'elle se retrouve notamment face à Nemesis. Vous pouvez ainsi apprécier une dizaine de minutes de jeu non commenté ci-dessus, et également retrouver quelques plans léchés en images en page suivante. Pour nos impressions sur la séquence, n'hésitez pas à consulter notre aperçu tout juste en ligne.

Pour ceux qui voudraient essayer le jeu avant son lancement, bonne nouvelle : Capcom vient de confirmer qu'une démo jouable serait bientôt proposée. Pour les détails sur le contenu et la disponibilité, l'éditeur nous invite cependant à patienter. La date de sortie de Resident Evil 3 est pour rappel calée au 3 avril 2020, alors vous ne tarderez dans tous les cas pas trop à mettre la main sur cette version d'évaluation.

