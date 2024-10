Resident Evil : 3 jeux bientôt de retour en édition physique, mais il va y avoir des déçus

Alors que les fans attendent avec impatience de découvrir l'opus qui succédera à Resident Evil Village, Capcom capitalise encore sur les précédents volets de la franchise. Il y a deux ans, le studio japonais a lancé des versions améliorées de Resident Evil 2, 3 et 7: Biohazard pour PlayStation 5 et Xbox Series X|S, uniquement disponibles en versions dématérialisées sur le PS Store et le Microsoft Store.

Que les joueurs ne jurant que par les boîtes se réjouissent, Capcom annonce aujourd'hui des éditions physiques de Resident Evil 2, Resident Evil 3 et Resident Evil 7: Biohazard Gold Edition pour PS5. Ces versions améliorées bénéficient pour rappel du ray tracing, d'un framerate plus élevé, de l'audio 3D et de chargements plus rapides. Malheureusement, aucune version en boîte pour ces jeux n'a été annoncée pour Xbox Series X... D'après les informations de billbil-kun, le prix serait de 29,99 $ aux États-Unis, espérons qu'il se transforme en 29,99 € en France.

La date de sortie de ces éditions physiques est fixée au 6 décembre 2024 en Europe. En attendant, vous pouvez acheter Resident Evil 4 Remake contre 15 € sur Cdiscount.