Resident Evil 2, 3 et 7: Biohazard, la mise à jour PS5 et Xbox Series X et S lancée en vidéo

Capcom l'avait annoncé en début d'année, Resident Evil 2, 3 et 7: Biohazard vont avoir droit à leurs versions sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Le studio japonais a profité de son Showcase estival pour redonner des nouvelles, et elles sont bonnes : les mises à jour sont déjà disponibles !

Pour rappel, les mises à jour de Resident Evil 2, 3 et 7: Biohazard permettent de profiter de graphismes en 4K et améliorés grâce au ray-tracing, d'un framerate plus élevé, de l'audio 3D et même du retour haptique et des gâchettes adaptatives avec la manette DualSense de la PS5 de Sony. Et bien évidemment, l'upgrade est gratuite si vous possédez déjà le jeu qui vous intéresse sur PS4 ou Xbox One. Du côté du PC, une mise à jour est également disponible pour profiter de ces nouveautés.

Malheureusement, Capcom n'a pas évoqué de nouvelles versions physiques de Resident Evil 2, Resident Evil 3 et Resident Evil 7: Biohazard sur PS5 et Xbox Series X|S, vous pouvez donc retrouver le second opus à 24,03 € sur Amazon.

Lire aussi :