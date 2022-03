Resident Evil 2, 3 et 7: Biohazard, des mises à jour PS5 et Xbox Series X et S annoncées

La franchise Resident Evil est plus populaire que jamais, et entre les opus inédits ou les remakes d'épisodes cultes, les fans ont de quoi faire ces dernières années. Le dernier volet en date est Resident Evil Village, mais Capcom n'oublie pas les précédents titres, qui vont avoir droit à des améliorations sur les consoles modernes.

Capcom annonce en effet l'arrivée cette année de Resident Evil 2, Resident Evil 3 et Resident Evil 7: Biohazard sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Les joueurs pourront redécouvrir les survival-horror avec du ray tracing, un framerate amélioré, de l'audio 3D et des fonctionnalités liées aux retours haptiques et gâchettes adaptatives avec la DualSense de la PS5.

Si vous avez déjà l'un de ces jeux sur PS4, la mise à niveau sera gratuite sur PS5. Sur Xbox, les titres seront compatibles Smart Delivery, ce sera encore plus simple. Tout cela arrivera en 2022 et les joueurs PC auront eux aussi droit à ces améliorations graphiques en même temps. Vous pouvez retrouver Resident Evil 2 à 31,99 € chez Gamesplanet.

