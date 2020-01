Resident Evil 3 : l'Europe aura aussi droit à son collector, les précommandes sont ouvertes

Lorsque Capcom a officialisé Resident Evil 3 en fin d'année dernière, le studio avait présenté une très belle édition collector, mais jusqu'ici, elle était réservée à l'Amérique du Nord. Toutefois, pas question pour le studio japonais de se priver de quelques euros dans la poche.

Oui, Capcom vient d'officialiser l'édition collector de Resident Evil 3 en Europe, avec un contenu légèrement différent. Nous retrouverons le jeu en version lenticulaire, une affiche double face avec la carte de Raccon City, un artbook, la bande originale sur deux CD et surtout une statuette de Jill Valentine, qui a pour rappel un nouveau look dans ce remake.

Cette édition collector de Resident Evil 3 n'est proposée que pour les versions PlayStation 4 et Xbox One, dommage pour les joueurs PC, et Capcom annonce que les précommandes sont déjà ouvertes chez les revendeurs habituels. Comme souvent, il faudra attendre quelques heures avant de la voir dans les boutiques en ligne. Pour rappel, la date de sortie de Resident Evil 3 est fixée au 3 avril 2020.

