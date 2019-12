Resident Evil 3 : voici le nom et le visage du mannequin derrière la nouvelle Jill Valentine

Pour le remake de Resident Evil 3, Capcom a revu et corrigé les apparences de ses deux héros, sans pour autant changer leur personnalité ou le récit qui les entourent.

Le nouveau look de Jill Valentine et Carlos Oliveira n'a pas séduit tout le monde, mais les développeurs se sont pourtant investis pour les rendre les plus réalistes possible. Ils ont ainsi utilisé la motion capture pour concevoir des modèles précis et concrets, et l'actrice dont les traits du visage ont été enregistrés pour l'héroïne a d'ailleurs dévoilé son identité sur les réseaux sociaux cette semaine. Il s'agit de Sasha Zotova, mannequin de profession, sans travail de comédienne à cette heure.

Chers amis, je suis heureux d'annoncer que je suis devenu le prototype de Jill Valentine dans le remake de Resident Evil 3. C'est un honneur pour moi de travailler avec Capcom et d'être le modèle de visage d'un personnage culte et de rejoindre la famille RE. Merci aux fans de Jill Valentine pour votre gentillesse et votre politesse.

Pas dénuée de faux airs de Milla Jovovich sur certaines de ses photos Instagram, la jeune demoiselle semble ravie d'avoir collaboré avec Capcom sur ce projet. Et à en croire ses derniers messages sur le réseau, elle devrait être une fervente défenseuse de Resident Evil 3 jusqu'à son lancement du 3 avril 2020 sur PC, PS4 et Xbox One.

