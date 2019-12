Resident Evil 3 : un peu plus d’action, un point sur le développement, et quid du doublage français ?

D'ici quelques mois, les possesseurs d'une PS4, Xbox One et/ou d'un PC (voir la configuration minimale) pourront mettre la main sur le remake de Resident Evil 3, annoncé il y a peu. La revue vidéoludique japonaise, Famitsu, a pu discuter avec des têtes importantes de chez Capcom, à savoir les producteurs Peter Fabiano et Masao Kawada, afin d'en savoir un peu plus sur cette adaptation. Quoi de neuf, docteur ?

Tout d'abord, nous apprenons que cette aventure aura un peu plus d'action que la version originale et le remake de Resident Evil 2 ; Nemesis ne nous laissera pas le temps de respirer. En outre, bien que les apparences de Jill Valentine et Carlos aient changé, nos amis veulent rassurer les fans en précisant que leurs personnalités sont toujours les mêmes.

Concernant le développement, il touche à sa fin. Le titre est terminé à 90 %, la firme stipule qu'il n'y aura pas de retard. Actuellement, les développeurs ajustent, améliorent et peaufinent certaines choses pour nous régaler les mirettes l’année prochaine. Pour finir, beaucoup de joueurs français se demandent si la langue de Molière sera incluse. C'est la page Steam qui livre une réponse, oui, il y aura bel et bien un doublage dans notre langue pour une immersion au poil.

Rappelons que la date de sortie de Resident Evil 3 est fixée au 3 avril 2020.