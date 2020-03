Resident Evil 3 : la démo disponible un peu plus tôt au Japon, avis aux impatients !

Il y a peu, Capcom a livré une date de sortie pour la version d'essai de Resident Evil 3. Quand exactement ? Le 19 mars à 5 heures du matin sur Xbox One, et 19 heures, sur PS4 et PC. Si vous avez hâte de mettre la main sur ce petit bout jeu, eh bien sachez que le pays du Soleil-Levant sera servi un peu en avance.

Ainsi, et si vous possédez un compte japonais, vous pourrez récupérer cette démo à partir de :

Xbox One : le 18 mars à 16 heures (le 19 mars à minuit au Japon) ;

: (le 19 mars à minuit au Japon) ; PS4 : le 19 mars à 4 heures du matin (le 19 mars à midi au Japon) ;

: (le 19 mars à midi au Japon) ; Steam : le 19 mars à 18 heures (le 20 mars à 2 heures du matin au Japon).

Rendez-vous donc dans quelques heures pour télécharger cette petite aventure horrifique ! La date de sortie de Resident Evil 3 est fixée au 3 avril 2020.

