RUMEUR sur Alien : une suite à Isolation et un AAA inspiré de Resident Evil et Dead Space en développement

Le Xénomorphe est encore très populaire aujourd'hui, notamment du côté des jeux vidéo. Il faut dire que l'excellent Alien: Isolation de Creative Assembly a mis tout le monde d'accord en termes d'expérience horrifique intense, et d'après certains bruits de couloirs, une suite serait en développement.

C'est ce qu'affirme Insider Gaming, citant des sources anonymes. Une suite à Alien: Isolation serait donc en cours de conception, le studio de développement reste encore inconnu, mais il pourrait s'agir de Creative Assembly, travaillant sur deux projets encore mystérieux. Pour rappel, le studio est pas mal occupé avec la franchise Total War ainsi qu'avec HYENAS, un FPS multijoueur de science-fiction.

La même source indique également qu'un autre jeu Alien serait en développement, par un autre studio. Il s'agira d'un AAA inspiré des Resident Evil et Dead Space, un jeu de tir survival-horror à la troisième personne donc, qui serait en conception sous le nom de code Marathon et qui viserait une sortie en fin d'année 2023. Insider Gaming aurait d'ailleurs reçu des documents internes et un artwork pour vérifier l'existence de ce projet alléchant.

Bien évidemment, tout cela est à prendre avec des pincettes tant que les éditeurs et développeurs n'auront pas confirmé le développement de ces titres. Pour rappel, d'autres jeux avec les Xénomorphes sont déjà officiels, que ce soit le jeu d'action et de stratégie en temps réel Aliens: Dark Descent ou Aliens, un jeu d'horreur et d'action en solo avec de la VR.

