RUMEUR sur Aliens: Fireteam Elite, une suite en fuite avec un paquet d'infos

Loin d'être mauvais, Aliens: Fireteam Elite n'a pas vraiment séduit les joueurs. Le jeu de tir coopératif de Cold Iron Studios a été lancé en août 2021 et proposait une expérience à la Left 4 Dead dans des environnements et contre des ennemis tirés de la saga Alien. Les joueurs ont rapidement lâché le jeu, malgré les contenus additionnels saisonniers.

Mais visiblement, Cold Iron Studios ne lâche pas l'affaire. Depuis quelques heures, un document tourne sur Internet, détaillant le Project Macondo. Les images sont claires, une suite à Aliens: Fireteam Elite serait bien en développement, avec comme objectif de proposer des mécaniques de gameplay et une atmosphère améliorées. Ce nouvel opus suivrait la Dagger Company, une équipe de chasseurs de Xénomorphes équipés d'armes et capacités uniques, envoyés sur diverses planètes pour traquer les extraterrestres. Le document mentionne plusieurs scénarios de gameplay, dont des interactions avec des PNJ, des chemins alternatifs, de la recherche d'indices, etc. L'IA serait améliorée, que ce soit pour les Xénomorphes ennemis ou les soldats alliés, le titre permettant toujours de jouer en solo avec deux IA pour nous accompagner. Un mode Annihilation, dérivé du mode Horde, serait quant à lui là pour proposer une variété d'objectifs et rencontres.

Le document semble surtout décrire les bases ce que serait cette suite d'Aliens: Fireteam Elite, avec au minimum 10 missions pour huit heures de jeu, une carte pour le mode Annihilation, neuf ennemis majeurs, trois soldats de la Dagger Company et 13 armes. Le titre serait prévu sur PC, PlayStation et Xbox, sans microtransactions, sans mécaniques de gatcha, sans publicités in-game, sans nécessité de lien un compte pour jouer, mais avec possiblement du contenu post-lancement, comme des cartes Annihilation et des missions en DLC. Le jeu serait attendu dans le courant du troisième trimestre fiscal 2025, son officialisation devrait donc être imminente, si le projet n'a pas été repoussé en interne.

Si le document est réel, les fans sont déjà déçus, cette suite proposerait moins de contenu que le premier Aliens: Fireteam Elite, mais l'utilisateur qui a relayé le document affirme qu'il provient de la grosse fuite de données qui vient de toucher Disney, propriétaire de la franchise Alien. Affaire à suivre. En attendant d'en savoir davantage, vous pouvez retrouver Aliens: Fireteam Elite à partir de 14,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.

Lire aussi : TEST Aliens: Fireteam Elite, un shooter coopératif bien baveux