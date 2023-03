RUMEUR sur Counter-Strike 2 : une suite avec le moteur Source 2 en développement et sur le point d'être révélée

Tout le monde connaît Counter-Strike, FPS multijoueur légendaire lancé en 1999 et qui a grandement aidé à la popularité du genre. Valve a bâti sa légende autour de cette licence (et de Half-Life) et a depuis proposé de nouvelles versions au contenu assez similaire, mais aux technologies améliorées : Counter-Strike: Source, utilisant le Source Engine en 2004, et Counter-Strike: Global Offensive, une expérience plus pensée pour le multiplateforme et le grand public. Cette dernière existe depuis 2012, et depuis son passage en free-to-play en 2018, elle attire encore près de 500 000 joueurs en simultané à chaque instant, voire plus, grâce à des mises à jour de contenu et d'équilibrage régulières.

Et si, malgré ce succès, Valve avait envie de proposer un nouveau jeu opposant terroristes et antiterroristes ? À en croire des bruits de couloirs, si la société ne travaille toujours pas sur Half-Life 3, elle serait sur le point d'annoncer un Counter-Strike 2 : deux décennies plus tard, elle oserait enfin changer la numérotation, marquant une vraie rupture avec les précédents volets.



La rumeur est née suite à la dernière mise à jour des pilotes de NVIDIA, qui mentionne curieusement des applications csgo2.exe et cs2.exe. Le journaliste Richard Lewis a enchaîné en déclarant que, selon ses sources, une suite de CS:GO serait bel et bien prévue et s'appellerait donc Counter-Strike 2. Il explique que, d'après ses contacts, une bêta serait prévue pour ce mois de mars, ou pour le 1er avril au plus tard, signe que l'annonce serait imminente. Des joueurs triés sur le volet auraient déjà pu le voir en action et le tester depuis des bureaux à Seattle.

Something weird just happened. Latest NVIDIA drivers introduced support for unknown app executables called "csgos2.exe" and "cs2.exe". Why project is called Counter-Strike 2 and what are you cooking @csgo? https://t.co/U9YKlAjwgy pic.twitter.com/PU8Op9uGLq — ‎Gabe Follower 2 (@gabefollower) March 1, 2023

Le développement serait bien avancé et serait au centre des préoccupations de l'équipe derrière la licence chez Valve, d'où le ralentissement des patchs sur Global Offensive. Il rapporte même que « la grande priorité est de le sortir et de le peaufiner, de corriger les bugs et de l’amener au niveau que les gens attendent de CS ». Le jeu utiliserait le moteur Source 2 (comme Half-Life: Alyx), adopterait un tick rate de 128 pour un traitement plus rapide des informations en temps réel et profiterait d'un matchmaking optimisé. En revanche, côté contenu, nul ne sait si nous aurions encore une fois droit à d'anciennes cartes remastérisées ou si Valve optera pour des cartes originales, voire des modes inédits.

Richard Lewis n'a pas de gros historique de leak derrière lui, alors il faut le croire sur paroles, mais il a tout de même une grosse réputation dans le monde de la présentation et de l'analyse e-sport qu'il ne mettrait probablement pas en jeu pour rien. S'il dit vrai, nous devrions être fixés d'ici trois semaines !