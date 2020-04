RUMEUR sur Marvel's Spider-Man 2 : symbiote, vilains, New York sous la neige, plein de détails en fuite sur la suite

Si vous avez fini Marvel's Spider-Man, vous savez qu'Insomniac Games a laissé plein de pistes pour une potentielle suite. Et au vu du succès de l'exclusivité PS4, difficile d'imaginer qu'elle n'est pas en préparation. Plusieurs personnes proches du studio ont d'ailleurs déjà laissé entendre qu'elle était prévue pour 2021.

Aucune information officielle sur le projet n'est connue, mais un utilisateur de Reddit assure en savoir beaucoup sur le projet. Son contact aurait assisté à une réunion de présentation d'une heure de la suite via Zoom ces derniers jours, avec un tas d'informations à se mettre sous la dent, qui corroborent en partie les derniers bruits de couloir au sujet de ce Marvel's Spider-Man 2. Sortez vos plus grosses pincettes, et gare aux spoilers si vous n'avez pas terminé le premier épisode : voici ce qu'il aurait appris.

Le jeu débuterait sur un plan large de New York permettant d'apprécier un décor hivernal et enneigé. Peter Parker habiterait désormais chez MJ, mais celle-ci serait à l'étranger pour couvrir un traité de paix en Symkarie : il discuterait avec elle par vidéo, mais la journaliste devrait rentrer d'ici quelques semaines. Peter apprendrait à sa bien-aimée qu'il est retourné bosser en tant que photographe pour le Daily Bugle pour payer les factures, ce qui réjouirait MJ à l'idée qu'ils travaillent ensemble. Il lui montrerait alors la une du journal indiquant que J. Jonah Jameson est de retour à la tête du média suite à ses déboires financiers. MJ serait déçue d'apprendre la nouvelle de cette manière, mais la conversation serait interrompue par le spider-sense de Peter, lui indiquant un danger.

Les développeurs auraient ensuite évoqué la météo dynamique, avec sept temps différents, comme la pluie légère, la neige légère ou la forte neige. L'aventure durerait sur une longue période, sans forcément de repère temporel, ce qui justifierait des changements réguliers de la météo. Il y aurait tout de même une longue portion de jeu ininterrompue, centrale à la narration.

Le sujet des missions dynamiques a aussi été abordé. Nous aurions l'occasion de décrocher des ballons coincés dans des hélicoptères ou des porte-drapeaux, de sauver des travailleurs de chantier d'une chute d'immeuble, de transporter des blessés à l'hôpital, de sauver des civils en proie à un incendie... Les objectifs seraient plus variés, mais le concept est décrit comme essentiel pour souligner la proximité entre l'Homme-Araignée et les New-Yorkais. Du côté des missions annexes, plusieurs tourneraient autour de Mysterio, que nous croiserions notamment près de la Statue de la Liberté, Liberty Island étant désormais accessible. Il y en aurait davantage que dans Marvel's Spider-Man, et elles tourneraient pour beaucoup autour de méchants importants. « Un certain avocat » de Hell's Kitchen et des courses avec un personnage « fier et fantastique » auraient été évoqués, laissant penser à des passages de Daredevil et la Torche Humaine.



La présentation se serait poursuivie avec une autre cutscene, où Eddie Brock s'embrouille avec JJJ au Daily Bugle et le Dr. Conners (Le Lézard) est mentionné. Eddie aurait un design de gaillard costaud, à l'image de son apparence dans Spectacular Spider-Man. Une nouvelle cinématique majeure aurait été montrée : elle présenterait un symbiote créé par Oscorp quittant le corps de Harry Osborn pour rejoindre celui de Peter Parker. Harry serait un vilain majeur du premier acte, mais il serait guéri par l'organisme vivant qui l'habite, puis sauvé par le départ du symbiote à l'occasion de cette cutscene.

Pendant une partie de l'aventure, Peter Parker serait donc habité par ce « Proto-Venom » et jouable comme tel. Il aurait la possibilité de changer d'un simple bouton entre son costume traditionnel et une tenue noire, indiquant qu'il laisse le symbiote prendre le dessus. Les développeurs auraient évoqué une forte inspiration de Spider-Man : Le Règne des Ombres pour cette mécanique, qu'ils veulent fluide et accessible. D'ailleurs, toutes les tenues alternatives de Spidey auraient leur équivalent noir. Deux styles de combat seraient ainsi disponibles : l'un proche du premier volet, l'autre avec le symbiote décrit comme plus agressif, avec plus de coups portés et moins d'esquive, et des compétences pouvant toucher plusieurs adversaires, à développer via un arbre de compétences dédié.

La présentation se serait alors accélérée avec des scènes plus rapides. Peter sous l'influence du symbiote qui crierait sur Miles Morales, celui-là même qui pourrait être incarné lors de certains passages avec son propre costume et aurait une capacité appelée Web-Chain pour se mouvoir rapidement sous les toits, un combat entre les deux Hommes-Araignées, Norman Osborn continuant ses expériences dans le laboratoire où Harry était enfermé, et ce dernier balançant son matériel informatique dans un cri de folie. Le Bouffon Vert était teasé à la fin de Marvel's Spider-Man, après tout.

Pour conclure, Insomniac aurait évoqué trois extensions, tournant autour de Morbius, Carnage et Spectre. Carnage habiterait Peter Parker, et nous incarnerions Miles Morales pour l'affronter. La présentation aurait été prévue pour cet été, mais devrait être repoussée en raison de la crise sanitaire, mais la sortie de Marvel's Spider-Man 2 resterait prévue pour la fin d'année 2021, certainement sur PS5, et pourquoi pas sur PS4.

Cette rumeur est-elle trop belle pour être vrai ? Difficile de le savoir pour le moment : si ces détails sont à la fois tout à fait cohérents avec le premier épisode et la courbe de progression espérée pour une suite, il faut avouer que le fan service paraît presque trop important pour être crédible. Mais qui sait, peut-être qu'Insomniac Games veut mettre tout ce qu'il a dans ce Marvel's Spider-Man 2, qui aurait alors toutes les armes pour ravir les passionnés de la licence.