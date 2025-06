TEST Stellar Blade : beauté fatale et framerate en fusion sur ROG Ally Z1 Extreme

La ravissante EVE nous en met plein la vue !





Stellar Blade est arrivé sur PC, bien évidemment, nous nous sommes posés la question de savoir si le titre allait tourner correctement sur la machine d’ASUS, à savoir la ROG Ally Z1 Extreme. Ce jeu d’action ultra-stylisé, réputé pour ses visuels léchés et son gameplay nerveux, peut-il vraiment briller sur un écran de 7 pouces sans faire fondre la machine ? Spoiler : oui, et même avec panache. Mais comme toujours, tout est question de réglages.

Une expérience franchement bluffante sur ROG Ally Z1 Extreme.

Premier essai en basse résolution, avec tous les réglages graphiques en mode Faible et le FSR3 (oui, FSR3 !) sur Performances élevées. Le résultat est super intéressant. En effent le jeu est un peu flou, des éléments sont absents dans les décors, mais nous pouvons jouir d’un titre avec une fluidité hallucinante. Nous parlons de 90 fps, rien que ça. C’est ultra-réactif, ça claque en main, et ça donne envie de continuer. L’expérience reste agréable malgré le rendu. Cependant, pour ceux qui veulent une image un peu plus nette, passez le FSR3 en Natif dans les options. Le rendu est plus propre, moins baveux, mais en contrepartie, le framerate chute à 40-50 fps. Moins impressionnant, mais tout à fait jouable.

Ensuite, et uniquement par curiosité, nous avons voulu voir grand en poussant la production à fond les ballons. En 1080p avec les préréglages graphiques en Très Élevé et FSR3 sur Natif, le résultat est sublime. Entendez par là que c’est net, c’est ultra-détaillé, les textures sont au top, les lumières magnifiques, mais il y a un « mais »... Le framerate oscille entre 15 et 20 fps. Autant dire que l’action se transforme en diaporama interactif. Même pas envisageable.

Heureusement, il existe un mode magique : le profil Console Hybride (tous les développeurs devraient l’inclure dans les jeux). Toujours en 1080p, FSR3 sur Équilibre. Là, c’est tout de suite plus sérieux. Certains éléments des décors sont simplifiés, mais le résultat reste très joli. Les effets de lumière sont bluffants, l’image est nette, et surtout, le framerate reste stable autour des 60 fps. La console respire, et nous aussi.

En bon scientifiques curieux, nous avons trifouillé un peu plus. Et voici, selon nous, la configuration idéale :

Résolution : 900p ;

Préréglages graphiques : Très élevé ;

FS3 : Equilibre ;

Détails des éléments de personnages : Moyenne.

C’est la combinaison parfaite pour un rendu fin, des textures détaillées, et des décors vivants. À 15W, le jeu tourne dans les 30 fps, ce qui permet de prolonger la batterie sans trop de concessions. À 25W, on atteint les 40 fps, avec une fluidité très confortable. Et tout ça sur une machine que nous pouvons glisser dans un sac !

Stellar Blade ne fait pas dans la dentelle, mais grâce à une excellente optimisation et un FSR3 bien utilisé, il offre une expérience franchement bluffante sur ROG Ally Z1 Extreme. Le profil Console Hybride est un choix ultra efficace pour ceux qui veulent un rendu propre sans prise de tête, mais notre configuration maison en 900p permet de pousser un peu plus les détails tout en conservant un bon niveau de performance. Oui, il faut parfois jongler entre finesse graphique et framerate, mais jamais au point de ruiner le plaisir. Et franchement, faire virevolter Eve à coups de 40 fps en mode portable, c’est un luxe que nous savourons. Elle tranche, elle dash, elle brille, et nous, nous adorons. Un délice !

Les plus Un FSR3, ultra-efficace

Très beau en 900p, avec les bons réglages

90 fps possibles en 720p, si vous cherchez un framerate méga élevé

Mode Console Hybride très bien calibré, un bonheur

Fluide et stable, même à 15W Les moins Quelques sacrifices visuels, selon les configs

Rendu un peu flou en 720p

Notation Verdict 17 20