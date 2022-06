Aliens: Dark Descent, un nouveau jeu d'action dévoilé avec une bande-annonce et un peu de gameplay

Focus Entertainment et Tindalos Interactive ont dévoilé lors de la cérémonie du Summer Game Fest 2022 un nouveau jeu vidéo basé sur la franchise Alien de la 20th Century Fox, à savoir Aliens: Dark Descent. Le titre nous emmènera sur une colonie avec évidemment des Xénomorphes, mais pas seulement, place à la première bande-annonce :

Nous avons surtout eu droit à une bien belle vidéo en images de synthèse, mais la bande-annonce se termine avec de trop brefs extraits de gameplay, Aliens: Dark Descent sera un jeu d'action et de stratégie en temps réel et en vue isométrique opposant des Marines aux extraterrestres baveux et au sang vert acide.

Prenez le commandement d’une escouade de Marines Coloniaux et mettez fin à une infestation Xénomorphe d’un nouveau genre dans Aliens: Dark Descent. Menez vos troupes dans des combats tactiques en temps-réel face aux terrifiants Xénomorphes, aux déserteurs de la Weyland-Yutani, et à de terrifiantes créatures inédites dans l’univers d’Alien.

Vous êtes le Commandant. L’escouade est votre arme.

Infiltrez-vous dans de vastes niveaux ouverts, et menez votre escouade comme un seul homme pour éliminer les menaces qui s’y terrent. Progressez avec prudence car l’enjeu est de taille : toute mort est définitive, et vos ennemis adapteront leur tactique à la vôtre pour vous traquer. Frayez-vous un chemin pour survivre : créez des raccourcis, sécurisez des zones pour reprendre votre souffle, scellez des portes derrière vous et placez des détecteurs de mouvements dans un monde persistant où vos actions impactent les niveaux de manière permanente.

Personnalisez votre escouade à l’aide d’une sélection de nombreuses classes complémentaires. Améliorez et spécialisez vos soldats grâce à un arsenal d’armes, de compétences et de capacités pour mener à bien des missions à hauts risques. Réparez votre base d’opérations et développez de nouvelles technologies pour améliorer davantage votre équipe d’intervention et leur offrir de meilleures chances de survie.

Gérez vos ressources avec soin et calculez les risques pour déjouer la créature la plus terrifiante que l’Humanité ait jamais affronté. Mettrez-vous fin à l’invasion avant qu’il ne soit trop tard ?