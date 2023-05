Aliens: Dark Descent, gold, le jeu d'action tactique s'offre 5 minutes de gameplay

Dévoilé en juin 2022 à l'occasion du Summer Game Fest, Aliens: Dark Descent sortira un an plus tard, soit dans quelques semaines. Mais les joueurs peuvent déjà se rassurer, le développeur Tindalos Interactive et l'éditeur Focus Entertainment ont annoncé il y a quelques jours que le titre est gold.

Aliens: Dark Descent sera donc à l'heure le mois prochain et, pour patienter, les studios ont partagé tout récemment une nouvelle vidéo qui s'attarde sur le gameplay de leur titre. Le jeu mélangera pour rappel l'action et la stratégie en temps réel, les joueurs commanderont une équipe de Marines en vue isométrique, qui devront explorer une planète extraterrestre malheureusement habitée par des Xénomorphes... Les développeurs détaillent tout ça :

Aliens: Dark Descent propose une campagne narrative inédite, remplie de moments intenses, de révélations terrifiantes et de situations faisant appel à la stratégie du joueur. Au fur et à mesure de votre exploration, vous progresserez dans une histoire complexe pour tenter de percer les secrets de la Planète Lethe. Recrutez, améliorez et commandez votre escouade de Marines en temps réel grâce à des commandes intuitives, au clavier-souris comme à la manette. Vos Marines sont contrôlés comme une seule unité et chaque ordre donné est automatiquement assigné au soldat le mieux adapté à la situation en fonction de ses compétences ou de son équipement. Si la menace Xénomorphe devient écrasante, les joueurs peuvent ralentir le temps à tout moment et se concentrer sur leurs décisions tactiques.

Les Marines sont équipés pour modifier leur environnement et faire face à de nombreux ennemis. Le lance-flammes, par exemple, peut être utilisé pour condamner des couloirs et bloquer des chemins ennemis. Les tirs de suppression sont efficaces pour les ralentir et les tourelles pour résister aux attaques groupées, mais gardez l'œil sur vos ressources.

Chaque run est unique, car les Xénomorphes s'adaptent aux comportements et aux actions des joueurs et toute modification apportée à l'environnement persistera de mission en mission. La gestion du stress et de la santé de l'équipe est tout aussi importante que la réalisation des objectifs, car dans l’univers sombre et impitoyable d’Aliens: Dark Descent, la mort est permanente et quiconque tombe au combat est perdu pour de bon.

Après chaque mission, les joueurs retournent à leur vaisseau, l'Otago, où ils peuvent soigner et recruter des Marines ou rechercher et développer de nouvelles technologies pour améliorer leur équipement. Avec 5 classes de Marines disponibles, attribuez un rôle à chaque membre de votre escouade et créez une équipe plus forte à mesure que vous affronterez les créatures emblématiques de l’univers d’Alien.