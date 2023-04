Aliens: Dark Descent lance ses précommandes en vidéo pour l'Alien Day

Greyhill Incident n'est pas le seul jeu vidéo à célébrer l'Alien Day, le 26/04 faisant référence à la planète LV-426 de la saga avec des Xénomorphes. Aliens: Dark Descent, directement basé sur la franchise cette fois, dévoile lui aussi une nouvelle bande-annonce aujourd'hui et lance au passage ses précommandes.

Aliens: Dark Descent est pour rappel édité par Focus Entertainment et développé par Tindalos Interactive (Battlefleet Gothic: Armada), il s'agit d'un jeu d'action et de stratégie en temps réel et en vue isométrique avec des Marines contre des Xénomorphes. Les précommandes sont lancées sur ordinateurs et consoles de salon, permettant d'obtenir en bonus le Lethe Recon Pack.

La date de sortie d'Aliens: Dark Descent est fixée au 20 juin 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander contre 39,99 € sur Amazon.