Aliens : un nouveau jeu d'action et d'horreur solo annoncé, il sera aussi en VR

La saga Alien a déjà eu droit à un paquet d'adaptations en jeux vidéo, mais ces dernières années, les fans ont surtout retenu Alien: Isolation, excellent survival-horror de Creative Assembly. Aliens: Fireteam Elite reste sympathique en coopération et Aliens: Dark Descent a été dévoilé récemment, il s'agira d'un titre en vue isométrique.

Mais voilà que Survios vient s'inviter à la fête en dévoilant cette semaine Aliens, un jeu d'horreur et d'action en solo. Un titre développé en collaboration avec 20th Century Games et à l'aide de l'Unreal Engine 5 qui se déroulera entre les films Alien, le huitième passager et Aliens, le retour, nous ne verrons donc pas Ellen Ripley. Mais vous l'aurez noté, le studio Survios est connu pour ses jeux en réalité virtuelle (Creed: Rise to Glory, The Walking Dead Onslaught). Eh oui, Aliens sera bien jouable en VR, la liste des casques compatibles n'est pas encore connue.

D'ailleurs, nous ne savons pas grand-chose de plus, Aliens proposera une histoire originale avec un « vétéran endurci au combat » qui va se lancer dans une vendetta contre les Xénomorphes. Le jeu est attendu sur PC, consoles et plateformes VR à une date encore inconnue. Vous pouvez retrouver Alien Anthologie en édition limitée avec un boîtier steelbook à 32,49 € sur Amazon.