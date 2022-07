Aliens: Fireteam Elite, du cross-play, des rangs prestiges, des armes et un mode inédits avec la Saison 4

En attendant l'extension payante Pathogen et le mode Hardcore avec mort permanente prévus pour le 30 août, Aliens: Fireteam Elite a encore du contenu saisonnier à nous proposer. Il nous donne rendez-vous le 26 juillet pour la Saison 4, Prestige, qui introduira de belles nouveautés.

Elle doit d'ailleurs son nom à un nouveau système de progression qui nous permettra de continuer à évoluer après avoir atteint le niveau 20. Il y aura un total de 100 rangs de Prestige à gravir, pour obtenir de nouveaux titres, mais aussi des skins, accessoires, couleurs d'armes, emotes et plus encore tous les 10 rangs. Elle ajoutera aussi une fonctionnalité attendue : le cross-play entre joueurs Steam, Xbox et PlayStation !



Côté contenu, vous aurez aussi accès au mode Restock Turrets, où il faudra survivre à des vagues de Xénomorphes venant de tous les côtés en alimentant nos tourelles en munitions, au Fabrication Reprocessor, pour échanger 3 cartes de défi contre une différente, et aux armes M51 Breaching Scattergun, P.649 HEL, SVAT-92 Sokol et DKT-59 Misha. Les détenteurs de l'édition Deluxe recevront eux en bonus le pack Frontier Freelancer avec une vingtaine d'objets, dont les combinaisons Weyland-Yutani’s APEsuit Mk.3 et Seegson Maintenance.

Avec cette saison et le futur DLC, Aliens: Fireteam Elite en aura fini avec le contenu de son Année 1 : reste désormais à savoir s'il aura droit à une Année 2, mais cela semble bien parti. Le titre est actuellement disponible à partir de 23,00 € sur Amazon.fr.

