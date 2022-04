Aliens: Fireteam Elite, la Saison 3 : Lancier se lance en vidéo

Cold Iron Studios et Focus Entertainment continuent de publier du contenu additionnel pour Aliens: Fireteam Elite, leur jeu de tir coopératif opposant des Marines à des Xénomorphes. Le titre accueille aujourd'hui la Saison 3 de l'Année 1, dénommée Lancier, qui rajoute pas mal de petites nouveautés.

La Saison 3 d'Aliens: Fireteam Elite rajoute ainsi la classe du Lancier, un personnage lourd capable de percer les hordes d'extraterrestres en améliorant l'efficacité défensive de l'équipe, notamment grâce à une capacité augmentant les dégâts en restant immobile. Un tank, un vrai. La mise à jour introduit au passage des raccourcis pour alterner entre différents équipements plus facilement avec 10 configurations personnalisables par arme et classe, de quoi soulager les joueurs qui en avaient marre de réaffecter les armes, capacités, cosmétiques et consommables à chaque fois. Par ailleurs, plus de 30 nouveaux objets de personnalisation sont rajoutés, de même que de nouvelles Cartes Challenge. Enfin, les joueurs ayant la Deluxe Edition avec le Pass Endeavor ont droit au Pack UACM Frontline avec davantage d'éléments cosmétiques additionnels.

La Saison 3 : Lancier est déjà disponible dans Aliens: Fireteam Elite sur PC, PS4, Xbox One et Xbox Series X|S. La mise à jour arrivera très vite sur PS5 également. Vous pouvez acheter le jeu à 35,99 € sur Gamesplanet.

