Aliens: Fireteam Elite, le planning de l'Année 1 dévoilé avec du contenu gratuit

Aliens: Fireteam Elite a été lancé en août dernier sur ordinateurs et consoles de salon, mais malgré ses qualités, le titre a vite été abandonné, chutant à moins de 500 joueurs connectés en même temps sur Steam. Pourtant, Cold Iron Studios a des plans sur la durée et il fait cette semaine le point sur l'Année 1.

Pour rappel, la Saison 1 : Phalanx a été lancée en septembre dernier avec une nouvelle classe, des armes inédites et de nouveaux éléments cosmétiques. La Saison 2 sera disponible d'ici la fin de l'année avec un nouveau mode de jeu et une nouvelle fonctionnalité, sans oublier quatre armes, une dizaine d'accessoires d'armes, autant d'éléments cosmétiques et cinq nouvelles cartes de défi. Les développeurs gardent le mystère, mais affirment que les joueurs ayant apprécié le mode Horde devraient également être conquis par ces nouveautés.

La Saison 3 sera quant à elle lancée dans le courant du second trimestre 2022 avec un nouveau kit, une nouvelle fonctionnalité, quatre armes, dix atouts, une dizaine de skins et autant de cartes de défi. Enfin, la Saison 4 conclura cette Année 1 au troisième trimestre 2022 avec un nouveau mode de jeu, encore une fonctionnalité inédite, quatre armes, dix accessoires et skins et cinq cartes de défi.

Cold Iron Studios explique qu'il veut améliorer son jeu de tir coopératif sans trop perturber les joueurs, les nouvelles fonctionnalités ne révolutionneront donc pas le gameplay, mais là encore, les développeurs restent énigmatiques. Le studio publiera également régulièrement des patchs pour peaufiner certains points du titre. Enfin, sachez que de nouveaux DLC payants du Endeavor Pass seront proposés au lancement de chaque nouvelle saison, avec des tenues additionnelles, des accessoires de personnalisation du personnage, des autocollants, skins et emotes, uniquement du cosmétique donc.

