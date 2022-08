Aliens: Fireteam Elite, la Reine Xénomorphe sort les griffes pour le lancement de l'extension Pathogen

Pas le plus populaire des jeux de tir coopératif, Aliens: Fireteam Elite continue tout de même d'accueillir du contenu additionnel, avec le mois dernier la Saison 4, Prestige. Mais Cold Iron Studios, Focus Entertainment et 20th Century Games préparent depuis un moment une vraie extension, qui débarque aujourd'hui.

Les joueurs peuvent désormais découvrir Pathogen, une extension qui rajoute notamment une campagne avec le Liquide Noir, un agent pathogène qui agit sur la faune et la flore, donc sur les Xénomorphes, qui deviennent encore plus coriaces et attaquent tout ce qui bouge, même d'autres Xénomorphes non infectés. La bande-annonce montre ce qui attend les joueurs, dont un combat de boss contre la Reine Xénomorphe. En plus de cela, nous retrouverons de nouveaux cosmétiques, armes et accessoires, ainsi que le mode Hardcore avec une mort permanente. Voici ce qu'inclut l'extension Pathogen :

La toute nouvelle campagne composée de 3 nouvelles missions avec des ennemis inédits et le combat de boss contre la Reine ;

8 nouvelles armes, 2 pour chaque type ;

1 nouveau bonus pour chaque kit de classe, permettant de modifier la capacité principale du joueur ;

13 nouveaux accessoires d'armes qui modifient les statistiques et confèrent des capacités spéciales ;

2 nouvelles tenues et 6 accessoires de tête ;

21 nouvelles peintures d'armes et 10 stickers pour les armes ;

10 nouvelles emotes.

Les studios profitent de la sortie de cette extension pour lancer une Ultimate Edition d'Aliens: Fireteam Elite, regroupant le jeu, le DLC Pathogen et cinq cosmétiques de l'Endeavor Pass. Si vous avez déjà le jeu de base, une Ultimate Edition Upgrade est proposée. Vous pouvez retrouver Aliens: Fireteam Elite à 35,99 € chez Gamesplanet.