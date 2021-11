Alien: Isolation annoncé sur iOS et Android avec du gameplay et une date de sortie

Creative Assembly, surtout connu pour la franchise de titres de stratégie Total War, a sorti en 2014 Alien: Isolation, un excellent jeu d'horreur basé sur la franchise de films Alien mettant en scène Amanda Ripley, fille d'Ellen, évidemment en proie à un terrible Xénomorphe bien décidé à la croquer.

Le titre a déjà marqué les amateurs de survival-horror sur PC, PlayStation 4, Xbox One et même sur Nintendo Switch plus récemment, mais il va faire son grand retour... sur mobiles ! Eh oui, SEGA et Creative Assembly viennent d'annoncer une version iOS et Android d'Alien: Isolation dont la date de sortie est déjà fixée au 16 décembre 2021. Les studios précisent qu'il « s’agit bel et bien de l’expérience complète de survival-horror, sans compromis », mais que le jeu a été adapté pour un gameplay sur les écrans tactiles, avec notamment une interface entièrement personnalisable. Les manettes seront tout de même compatibles et, mieux encore, tous les DLC seront directement inclus de base.

Il faudra débourser 14,99 € pour profiter d'Alien: Isolation sur vos mobiles, prévoyez également un casque et la lumière éteinte pour vous plonger totalement dans l'ambiance. Vous pouvez retrouver des manettes Bluetooth sur Amazon.

