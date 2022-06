HYENAS : Creative Assembly officialise son FPS de science-fiction en multijoueur, sans gravité et rempli de références à la pop culture

Cela fait quelque temps que nous savons que Creative Assembly (Total War, Alien: Isolation) travaille sur une nouvelle licence. Il a depuis précisé qu'il s'agirait d'un FPS tactique dans un univers de science-fiction, teinté de référence aux licences de SEGA. Il est maintenant venu l'heure de la révélation, celle d'un jeu qui s'appellera HYENAS.



Il s'agira d'un jeu de tir multijoueur en PvPvE, avec jusqu'à 3 équipes de 5 joueurs dans la même partie. Nous y incarnerons les HYÈNES, des pillards qui vont s'introduire dans des cargos spatiaux pour récupérer un maximum « d'artefacts issus de la pop culture », marchandise terrienne précieuse. Du Rubik's Cube au porte-clés Sonic, il devrait y avoir de sacrés easter eggs. Le gameplay n'a pas encore été montré, mais il tournera autour de batailles en apesanteur, avec des forces de sécurité dirigées par l'IA qui nous mettront des bâtons dans les roues, le tout dans une ambiance artistique qui n'est pas sans rappeler les productions de Sony Pictures Animation.

La Terre n'est plus. Les riches ont colonisé Mars et le reste de l'humanité est condamné à une vie de misère dans un bidonville géant en orbite, la Fosse. Tandis que l'humanité lutte pour sa survie, les milliardaires de Mars ont d'autres préoccupations et cherchent à réaliser leurs rêves nostalgiques. Pour satisfaire leurs désirs, ils utilisent des cargos, de gigantesques vaisseaux spatiaux de commerce destinés à la vente des artefacts issus de la pop culture récupérés sur Terre, NOS artefacts, à des prix astronomiques. Nous, nous sommes une meute insolite de pillards talentueux, et nous frappons l'élite de Mars là où ça fait le plus mal : leurs affaires, c'est-à-dire NOS affaires. Ils nous appellent les "HYÈNES". On entre, on vide quelques cartouches dans leurs clones de sécurité et autres "mesures préventives", on vole leurs plus beaux objets et on s'en va. Exploser un clone en apesanteur, ça met le bazar, mais tant qu'on arrive à partir avec la marchandise, ça vaut le coup. Alors, ça vous dit ? Au-dessus de tout en apesanteur Pourquoi marcher quand on peut voler ? Voyagez en douceur dans votre bulle d'apesanteur et combattez vos ennemis dans les airs. Découvrez les HYÈNES Des marginaux mémorables, aux compétences et à la personnalité bien à eux. Choisissez une Hyène qui vous correspond, que vous préfériez tirer dans le tas ou manipuler l'environnement à votre avantage. Volez des objets emblématiques Les objets de collection de la pop culture d'autrefois sont devenus plus que précieux dans cette époque post-moderne. Volez-en dans les chambres fortes des cargos avant que vos rivaux ne le fassent. Devenez la meute numéro un Combattez les forces de sécurité des cargos et affrontez d'autres meutes de joueurs. Atteignez votre quota de butin et enfuyez-vous vers la victoire. Un défi évolutif Attendez-vous à ce que de nouvelles HYÈNES rejoignent la partie et à de nouveaux cargos contenant encore plus d'objets à dérober.





HYENAS sortira en 2023 sur PC via Steam et l'Epic Games Store, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, et son contenu évoluera après la sortie, que ce soit au niveau des personnages jouables ou des niveaux. Les plus curieux peuvent d'ores et déjà s'inscrire pour une future alpha, pour laquelle une foire aux questions comprenant notamment les configurations requises sur ordinateurs personnels a été dévoilée.