Creative Assembly : première image spatiale et références à SEGA pour le FPS

Ce n'est pas une nouvelle, Creative Assembly développe actuellement un jeu de tir à la première personne tactique. Le studio, bien connu pour les Total War, s'est déjà diversifié avec l'excellent Alien: Isolation, mais ce prochain projet est pour le moins atypique, l'équipe parlait d'un « grand projet multiformat » et recrutait des développeurs calés en hero shooters.

Creative Assembly recrute d'ailleurs toujours, mais il a dévoilé aujourd'hui une première image de son futur FPS, qui ne montre pas du gameplay. Nous y découvrons quand même une vue à la troisième personne d'un personnage dans l'espace, armé d'un pistolet automatique et regardant la Terre par le hublot. Mais ça, ce n'est rien comparé aux nombreuses références aux licences de SEGA, avec Sonic, Company of Heroes, Virtual Racing, des bananes qui font écho à Super Monkey Ball ou encore des cassettes audio en possible référence à Jet Set Radio. Concernant le papier toilette et la bouée gonflable en forme de licorne, VGC y voit des références à Yakuza: Like a Dragon et ToeJam & Earl, mais quoi qu'il en soit, tous ces éléments en lien avec SEGA ont de quoi intriguer. À moins que tout cela ne soit là pour simplement brouiller les pistes et amuser les fans du studio japonais, qui détient pour rappel Creative Assembly.

Dernier élément, le petit autocollant « GG » en bas à droit, très utilisé dans les jeux en ligne pour féliciter ses équipiers et la team adverse comme raccourci pour Good Game, laissant penser que le FPS pourrait être un titre multijoueur en ligne, avec des Héros, mais toujours tactique. Mais comme toujours, il faudra patienter jusqu'à une vraie présentation pour savoir réellement ce qui se cache derrière cette image. D'ici là, vous pouvez vous amuser avec Alien: Isolation à 18,12 € sur Amazon.