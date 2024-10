RUMEUR sur Until Dawn : une suite en développement par un studio PlayStation spécialisé dans la VR

Hier sortait Until Dawn, une version remastérisée du jeu d'horreur narratif de Supermassive Games. Mais le studio n'a pas participé au développement, c'est Ballistic Moon qui en avait la charge. Les premiers retours sont bons, mais quelques malins avaient réussi à mettre les mains sur le titre, dévoilant une fin inédite.

La conclusion de ce Until Dawn (2024) est plus ouverte, laissant scénaristiquement de la place à une suite avec certains personnages. Bien évidemment, PlayStation n'a pas encore officialisé de second volet, mais un journaliste souvent bien renseigné dévoile des informations intéressantes. Nick Baker de XboxEra affirme qu'il était déjà au courant qu'une suite était prévue, ce Until Dawn 2 serait même développé par Firesprite.

Racheté en 2021 par Sony, Firesprite est bien connu des amateurs de jeux vidéo en réalité virtuelle, il a déjà développé The Playroom VR, The Persistence ou encore Horizon: Call of the Mountain. En 2022, Firesprite recrutait un directeur narratif pour développer « un jeu d'aventure et d'horreur narratif AAA sous Unreal Engine 5 ». Un jeu qui pourrait donc être cette fameuse suite à Until Dawn ! Bon, Firesprite a quand même subi des licenciements en début d'année, le studio planchait sur un jeu Twisted Metal selon certaines rumeurs, un titre désormais annulé. Reste à savoir si Until Dawn 2 a subi ou subira le même sort.

Disponible sur PS5 et PC, Until Dawn est vendu 69,97 € sur Amazon ou 62,99 € sur Gamesplanet.