RUMEUR sur Horizon : un remaster ou remake de Zero Dawn à venir sur PS5, un jeu multijoueur et une extension à Forbidden West en développement

En ce début de génération, Sony Interactive Entertainment capitalise pas mal sur ses licences fortes. God of War Ragnarök est en chemin, The Last of Us Part I est revenu nous conter les aventures d'Ellie et Joel, tandis qu'Horizon Forbidden West nous a régalés en début d'année. À ce sujet, la licence de Guerrilla Games fait l'objet de plusieurs rumeurs fort intéressantes, à commencer par une qui ne plaira justement pas aux détracteurs du « remake » du jeu de Naughty Dog, puisqu'il semblerait que la première aventure d'Aloy lui emboîte le pas...

En effet, comme rapporté en premier par MP1st, Horizon: Zero Dawn aurait lui aussi droit à un remake / remaster sur la dernière console de SIE. Paru en 2017 sur PS4, il est depuis ressorti sur PC en 2020, il est donc encore très récent et parfaitement jouable sur PS5, surtout qu'il a eu droit à un patch next-gen. De ce qui est dit, cette nouvelle version bénéficierait d'un système d'éclairage amélioré avec de l'occlusion ambiante, de textures remaniées et de meilleures animations avec des modèles de personnages entièrement nouveaux pour coller à ceux de Forbidden West. L'un des autres objectifs serait d'inclure les nombreuses options d'accessibilité dont dispose la suite et de proposer différents modes graphiques. Quelques améliorations du gameplay plus subtiles et de l'expérience de jeu pour l'utilisateur seraient aussi au rendez-vous.

Cette rumeur a par ailleurs été corroborée dans la foulée par Andy Robinson de VGC et Lance McDonald, mais ce n'est pas tout. L'autre indiscrétion du jour venant de ces mêmes sources rapporte qu'un jeu multijoueur dans l'univers d'Horizon serait en développement, cette fois à destination des PS5 et PC, avec potentiellement de la coopération et de la personnalisation en lien avec les différentes tribus. Cette orientation serait une volonté de Guerrilla depuis les débuts de la licence, puisqu'un mode coop aurait été envisagé pour Zero Dawn à l'origine. Avec la volonté de Sony de sortir une dizaine de titres live service dans les 4 prochaines années, il n'y aurait rien de surprenant à ce que cette licence phare subisse ce traitement.

Enfin, la troisième « rumeur » du jour nous vient d'Insider Gaming, qui a rapporté un tweet depuis supprimé de Lance Reddick (la voix de Zavala dans Destiny ou encore Albert Wesker dans la récente série Resident Evil) qui indiquait avoir travaillé dur lors d'une session de motion capture dédiée à Horizon Forbidden West. Le jeu étant sorti depuis des mois, pourquoi l'acteur aurait-il eu besoin de reprendre son rôle de Sylens ? Cela laisse penser qu'une extension à l'instar de The Frozen Wilds serait prévue.

Avec Horizon Call of the Mountain devant paraître sur PSVR 2, les fans de la licence auront visiblement bien des occasions de replonger dans cet univers post-post-apocalyptique dans les années à venir si tout cela se confirme. Si vous ne l'avez pas encore dans votre ludothèque, Horizon Forbidden West est vendu 52,19 € sur Amazon dans sa déclinaison PS5.