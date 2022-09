God of War Ragnarök : un trailer démentiel pour le scénario partagé et une DualSense aux couleurs du jeu dévoilée

Cette nuit s'est tenu un nouveau PlayStation State of Play annoncé par surprise 24 heures auparavant. Nous savions que 10 projets s'y montreraient, qui seraient bientôt disponibles sur les PS5 et PS4, voire même sur le prochain casque VR de la firme. Forcément, nous avons directement pensé à LA prochaine grosse exclusivité que nous attendons impatiemment, God of War Ragnarök et le fait que l'acteur Christopher Judge, Cory Barlog et d'autres membres de l'équipe tels que Raf Grassetti retweetent l'annonce n'a pas aidé à calmer nos ardeurs. Dernièrement, le jeu s'était montré du côté de Game Informer en dévoilant quelques nouveautés de gameplay et avec un nouvel aperçu de Svartalfheim. Les astres de la communication marketing étaient donc alignés et nous n'avons pas été déçus.

Pour conclure la présentation, nous avons d'abord découvert une DualSense aux couleurs du jeu, arborant un design bicolore bleu froid et blanc glacial ainsi que des insignes d'ours et de loup sur son pavé tactile, représentant respectivement Kratos et Atreus. Sur le coup, nous pensions qu'il s'agirait de la dernière annonce et que nous n'en verrions pas plus, mais ce n'était qu'un amuse-bouche avant le plat de résistance qu'a été la nouvelle bande-annonce scénaristique, qui nous en montre enfin bien plus des évènements de God of War Ragnarök. Accrochez-vous bien !

Pour rappel, la date de sortie de Gof of War Ragnarök est fixée au 9 novembre sur PS5 et PS4, avec des éditions Collector et Jötnar permettant d'obtenir une réplique de Mjölnir. Vous pouvez le précommander dès 69,40 € sur Amazon.

