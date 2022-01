God of War : la version PC voit très large dans son nouveau trailer dédié aux écrans 21:9

En attendant de pouvoir découvrir les prochaines aventures de Kratos et Atreus dans God of War Ragnarök, qui pourrait sortir en septembre prochain, c'est l'épisode de 2018 qui va faire son retour ce vendredi 14 janvier au travers d'un portage PC. Sony Interactive Entertainment vient donc de mettre en ligne une nouvelle bande-annonce à la veille de ce lancement, qui fait honneur à l'une des options ajoutées avec cette version, le support des écrans ultra-larges. Attention aux spoilers si vous n'avez jamais joué au jeu sur PS4, car ils sont nombreux et ont de quoi gâcher de bien bonnes surprises.

En plus de graphismes en 4K, d'un framerate débloqué, de la compatibilité avec les technologies DLSS et Reflex de NVIDIA, et bien plus encore, God of War peut donc être affiché en 21:9 si vous possédez un écran compatible, renforçant encore plus son côté cinématographique. À noter que vous pourrez y jouer aussi bien au combo clavier et souris qu'avec une manette DualShock 4 ou DualSense.

