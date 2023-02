PlayStation Plus : version d'essai de God of War Ragnarök, concours pour remporter un Bravia XR OLED et bien plus avec le Festival of Play

Sony Interactive Entertainment met le paquet avec son PlayStation Plus cette semaine et vient de lancer son Festival of Play, qui se conclura le vendredi 24 février. Ces festivités réunissent donc sous une même bannière diverses opérations dont nous vous avons déjà parlé, ainsi que d'autres qui seront détaillées dans la suite de cet article. N'hésitez donc pas à consulter nos articles déjà en ligne :

Pour commencer, les membres disposant d'un abonnement PS+ Premium peuvent désormais essayer God of War Ragnarök durant trois heures grâce à une version d'essai, les Trophées débloqués et sauvegardes étant transférables si jamais vous décidez de craquer ensuite. Les joueurs s'étant inscrit au programme de fidélité PlayStation Stars vont sur cette période pouvoir récupérer quelques objets numériques en lien avec Horizon Forbidden West.

Campagne PlayStation Stars (pour les membres PlayStation Plus) - Du 15 au 24 février Les membres PlayStation Plus recevront un objet de collection numérique « Kit festif du Festival of Play » s’ils accèdent à la campagne « Un cadeau de PlayStation Plus » et jouent au jeu de leur choix.

Pour commémorer l’arrivée d’Horizon Forbidden West dans le Catalogue des jeux PlayStation Plus le 21 février, recevez un objet numérique à collectionner « Un cadeau du passé » en accédant à la campagne « Bienvenue dans l’Ouest prohibé » et en obtenant les trophées suivants. Cette campagne est réservée aux membres PlayStation Plus Extra et Premium/Deluxe qui n’ont pas encore obtenu ces trophées.

Couards sauvés



Ambassade assistée



3 galons gagnés dans une zone de chasse



Fleurs de teinture utilisées



Premier camp de rebelles terminé



Premier Grand-cou piraté

Bien plus intéressant, un concours permettra à des joueurs chanceux de remporter un téléviseur Sony Bravia XR OLED 55A75K, une barre de son Dolby Atmos HT-A5000 et un casque à réduction de bruit Sony WH-1000XM5, et il n'est même pas nécessaire d'être abonné au PS+ pour cela ! Il suffit de se rendre sur la page du site officiel de l'évènement où se trouvent les conditions et le lien (qui ne fonctionne pas encore chez nous) sur lequel cliquer pour répondre à trois questions. Là encore, vous avez jusqu'au 24 février à 23h59 pour participer. Sont éligibles les pays listés ci-dessous :

Régions participantes : États-Unis, Canada, Brésil, Argentine, Mexique, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, République tchèque, Danemark, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Autriche, Grèce, Chypre, France, Hongrie, Irlande, Slovaquie, Slovénie, Afrique du Sud, Suède, Belgique, Pologne, Portugal, Espagne, Suisse, Émirats arabes unis

Autre opération de ce Festival of Play, un week-end de jeu en ligne gratuit aura lieu les 18 et 19 février, permettant de profiter de parties multijoueurs sur la Toile sans devoir payer d'abonnement au PlayStation Plus. Les membres PS Stars recevront d'ailleurs un objet numérique en rejoignant la campagne « PlayStation Stars : multijoueur en ligne gratuit en cours ».

Enfin, ce même week-end, des Tournois PlayStation sur FIFA 23, NBA 2K23 et Guilty Gear: Strive seront organisés, l'occasion d'y prendre part même si vous ne jouez pas en ligne habituellement, surtout qu'un abonnement PS+ pourra y être remporté. Toutes les informations sont données sur le site gérant les compétitions.

