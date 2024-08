God of War Ragnarök : les configurations musclées de la version PC présentées, il va falloir faire de la place pour Kratos

Sony le rappelait hier lors de son bilan trimestriel, le portage PC de God of War Ragnarök arrive le mois prochain. Il a pour rappel enfin été officialisé lors de dernier State of Play en mai dernier alors que les rumeurs à son sujet allaient bon train. Afin de préparer les joueurs à son lancement, Santa Monica Studio a pris la parole sur le PlayStation Blog, introduisant les configurations qu'il faudra viser pour faire tourner ce mastodonte vidéoludique.

La première chose à relever, c'est que les joueurs devront faire beaucoup de place sur leur SSD. Si God of War (2018) ne demandait que 70 Go, sa suite en nécessitera 190 ! Oui, vous avez bien lu. C'est bien plus que les 170 Go d'Horizon Forbidden West Complete Edition et, surtout, c'est plus du double de sa version PS5 qui ne pèse « que » 93,88 Go, en comptant le DLC Valhalla. Pour le faire tourner en Ultra avec de la 4K à 60 fps, il faudra une carte graphique relativement récente avec 16 Go de RAM, ce qui n'a rien d'étonnant.

En termes de technologies utilisées, les joueurs auront accès au DLSS 3.7 de NVIDIA, au FSR 3.1 d'AMD, au XeSS 1.3 d'Intel (mise à l'échelle de l'image améliorée par IA) et à la génération d'images avec tout ce qui est compatible, le but étant de proposer une résolution et une fréquence élevée sur une vaste gamme d'appareils.

Enfin, histoire de remuer le couteau dans la plaie, il est rappelé que le PlayStation Network est requis, ce qui va priver certains joueurs de cette œuvre...

La date de sortie de God of War Ragnarök sur PC est fixée au 19 septembre sur Steam et l'Epic Games Store. Vous pouvez le précommander chez Gamesplanet au prix de 53,99 €.

