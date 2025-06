Giant Skull : le studio du directeur des Star Wars Jedi et God of War III va s'attaquer à Donjons et Dragons !

Même si Respawn Entertainment développe actuellement un troisième jeu Star War Jedi malgré les licenciements et annulations de projets survenus en avril dernier, ce sera sans le directeur des deux précédents épisodes, puisque Stig Asmussen a quitté le studio et donc Electronic Arts en septembre 2023. Il a toutefois bien vite rebondi puisqu'en avril 2024, nous apprenions qu'il ouvrait son propre studio nommé Giant Skull. Comme bien d'autres avant lui, il a décidé de viser haut pour son premier projet, annonçant alors qu'il s'agirait d'un jeu d'action et d'aventure solo AAA sous Unreal Engine 5. Nous en savons désormais plus à ce sujet et il y a forcément de quoi être intrigué malgré le manque de visuels à l'heure actuelle. En revanche, le site officiel du studio n'avait clairement rien à voir avec !

Le projet de Giant Skull prendra donc place dans l'univers de Dungeons & Dragons (Donjons et Dragons si vous préférez) et a donc signé un accord d'édition avec Wizards of the Coast comme nous l'apprend VentureBeat qui a reçu un communiqué de presse. En revanche, aucun autre détail n'a été communiqué si ce n'est qu'il est prévu sur consoles et PC. L'équipe étant encore jeune, il ne faut pas s'attendre à le voir débarquer de sitôt.

L'équipe talentueuse et expérimentée de Giant Skull repose sur la créativité et la curiosité. Notre objectif est de créer un nouvel univers DUNGEONS & DRAGONS riche, pourvu d'une narration immersive, de combats héroïques et d'une exploration exaltante que les joueurs apprécieront pleinement.

- Stig Asmussen, CEO de Giant Skull

Stig et l'équipe de Giant Skull sont exactement le type de créateurs exceptionnellement talentueux avec lesquels nous voulons travailler, et je suis très heureux de le retrouver sur ce nouveau projet... La construction du monde et la narration sont dans notre ADN, et cette collaboration reflète notre évolution et notre engagement envers notre stratégie « Jouer pour gagner », en bâtissant une présence plus forte dans le jeu numérique.

- John Hight, président de Wizards of the Coast et de la branche gaming numérique chez Hasbro