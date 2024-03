Giant Skull : le réalisateur de Star Wars Jedi et God of War III ouvre un nouveau studio, déjà des infos sur le premier jeu

Stig Asmussen a un C.V. assez léger, mais impressionnant. Après avoir travaillé sur la trilogie God of War, réalisant même le troisième volet, il a rejoint Respawn Entertainment pour diriger le développement des Star Wars Jedi: Fallen Order et Survivor. Si un troisième opus pourrait voir le jour, il se fera sans lui, Stig Asmussen a quitté Respawn en septembre dernier.

Stig Asmussen n'a cependant pas perdu de temps, il annonce aujourd'hui l'ouverture de Giant Skull, un nouveau studio de développement de jeux vidéo dont il occupe le poste de CEO. Giant Skull a déjà recruté Jon Carr, directeur technique de Star Wars Jedi: Survivor, le directeur artistique Patrick Murphy (Fortnite, Valorant, League of Legends, God of War), la productrice Lauren McLemor (Fortnite), le directeur du design Jeff Magers (Star Wars Jedi), le directeur de l'animation Brian Campbell (Fortnite) ou encore le COO et CFO Anthony Scott (Rocksteady, Unbroken Studios).

Tout ce très beau monde développe déjà un jeu d'action et d'aventure solo AAA, conçu avec l'Unreal Engine 5, autant dire que Giant Skull a de grandes ambitions, mais il faudra patienter pour découvrir ce titre, à moins que l'énigmatique site officiel du studio cache déjà des indices.