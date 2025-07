BON PLAN : Star Wars Outlaws et ses DLC à un prix défiant toute concurrence

Direction une galaxie lointaine...





Lancé fin août 2024, Star Wars Outlaws n'a clairement pas reçu les retours critiques espérés par Ubisoft, menant à de mauvaises ventes et à ce que l'éditeur se décide enfin à sortir ses jeux sur Steam en même temps que dans les autres boutiques, en plus d'avoir permis de reporter Assassin's Creed Shadows. Les mises à jour se sont depuis succédé pour améliorer l'expérience et les deux extensions promises ont vu le jour, Wild Card avec Lando Calrissian et A Pirate's Fortune avec Hondo Ohnaka. Une démo est même disponible pour essayer le début de l'aventure et voir si elle est à votre goût. Si malgré tout ce qui a pu être dit à son sujet il vous intéresse, sachez qu'il est possible de se le procurer à petit prix en ce moment.

... en low cost





En effet, l'édition Gold de Star Wars Outlaws regroupant le jeu et son Season Pass est vendue sur consoles moins cher que le coût de ce dernier (39,99 €) si vous décidiez de le prendre sur l'un des stores numériques. Autant dire que c'est une occasion à saisir. Il est également possible de s'offrir juste le jeu à pas cher. Nous avons également indiqué d'autres offres moins avantageuses, dans le cas où les stocks ne tiendraient pas.

