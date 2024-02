Electronic Arts y va aussi de ses licenciements, annule l'un de ses jeux Star Wars et ferme un studio...

Depuis début 2024, les nouvelles concernant l'industrie du jeu vidéo sont assez déprimantes d'un point de vue salarial, avec beaucoup trop de licenciements qui s'enchaînent, à croire que c'est l'approche de la fin de l'année fiscale qui accélère ce processus qui a déjà tant fait parler de lui l'an passé. Que voulez-vous, ces pauvres petits actionnaires tiennent à leurs marges... Rien que cette semaine, nous avions déjà appris que Supermassive Games compte se séparer de 90 employés et que ce sont près de 900 personnes des différents studios de Sony Interactive Entertainment à travers le monde vont également perdre leur emploi, avec la fermeture de London Studio. Eh bien, ça continue, cette fois du côté d'Electronic Arts. Comme le rapporte GamesIndustry.biz, l'éditeur va virer environ 5 % de sa masse salariale pour se concentrer sur les secteurs de son activité qu'il pense être les plus à même d'être un succès pour les années à venir. Fin mars 2023, le décompte des employés s'élevait à 13 400 et si cela n'a pas trop bougé, cela équivaudrait donc à 670 suppressions de postes...

Selon Kotaku, le total des licenciements dans l'industrie s'élève donc désormais à 8 100 depuis le début de l'année... Le CEO Andrew Wilson a également déclaré vouloir « s'éloigner du développement de futures propriétés intellectuelles sous licence dont nous ne pensons pas qu'elles réussiront dans notre secteur en évolution ». À la place, EA va donc se concentrer sur ses licences, dont les jeux de sport, et sa communauté en ligne. Vous trouverez ci-dessous une copie de l'e-mail qu'il a envoyé en interne, mis à disposition sur le site officiel :

Équipe,

Nous divertissons, inspirons et connectons plus de personnes avec plus de contenu et des expériences plus profondes que jamais. Au cours de la dernière année, nous avons organisé notre entreprise pour donner davantage de moyens à nos dirigeants créatifs de réaliser nos priorités stratégiques consistant à divertir des communautés en ligne massives, à raconter des histoires à succès et à exploiter le pouvoir de la communauté dans et autour de nos jeux. Ces actions nous ont permis de créer des expériences plus grandes et plus audacieuses pour des centaines de millions de joueurs et de fans à travers le monde.

Nous sommes également à l’avant-garde d’une transformation accélérée du secteur où les besoins et les motivations des joueurs ont considérablement changé. Les fans s'intéressent de plus en plus aux plus grandes [propriété intellectuelle] et se tournent vers nous pour des expériences plus larges où ils peuvent jouer, regarder, créer du contenu et forger des liens plus profonds. Notre industrie est à la pointe du divertissement et, dans l’environnement dynamique d’aujourd’hui, nous faisons progresser notre façon de travailler et continuons de faire évoluer notre activité.

En tant qu'entreprise remplie de créateurs et de conteurs d'histoires, nous croyons en la valeur des équipes qui innovent ensemble et continuons d'apprendre et d'adopter de nouvelles façons de collaborer pour développer et servir nos communautés mondiales. Compte tenu de la manière et du lieu où nous travaillons, nous continuons d'optimiser notre empreinte immobilière mondiale pour soutenir au mieux notre activité. Nous abandonnons également certains jeux et nous éloignons du développement de futures licences dont nous ne pensons pas qu'elles réussiront dans notre industrie en évolution. Cette plus grande concentration nous permet de stimuler la créativité, d'accélérer l'innovation et de doubler nos plus grandes opportunités, y compris notre propriété intellectuelle, nos sports et nos immenses communautés en ligne, pour offrir aux joueurs le divertissement qu'ils souhaitent aujourd'hui et demain. Enfin, nous rationalisons les opérations de notre entreprise pour offrir des expériences plus profondes et plus connectées aux fans du monde entier, ce qui crée une communauté, façonne la culture et développe le fandom.

En cette période de changement, nous prévoyons que ces décisions auront un impact sur environ cinq pour cent de notre effectif. Je comprends que cela créera de l'incertitude et constituera un défi pour beaucoup de ceux qui ont travaillé avec tant de dévouement et de passion et ont apporté d'importantes contributions à notre entreprise. Même si toutes les équipes ne seront pas impactées, c'est la partie la plus difficile de ces changements, et nous avons soigneusement étudié toutes les options pour essayer de limiter les impacts sur nos équipes. Notre objectif principal est de fournir aux membres de l'équipe des opportunités de trouver de nouveaux rôles et des voies de transition vers d'autres projets. Lorsque cela n’est pas possible, nous soutiendrons et travaillerons avec chaque collègue avec la plus grande attention, soin et respect. La communication de ces impacts a déjà commencé et sera en grande partie achevée au début du prochain trimestre.

Je tiens à exprimer ma gratitude à tous ceux qui ont contribué à l’histoire continue d’EA. Nous sommes une équipe qui s’appuie sur nos valeurs pour diriger l’avenir du divertissement, et j’attends avec impatience ce que nous créerons ensemble. Merci pour tout ce que vous faites.

Andrew