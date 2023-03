Electronic Arts : l'éditeur va supprimer 6 % des postes actuels pour mieux se tourner vers l'avenir

Y a-t-il une petite crise chez les éditeurs de jeux vidéo historiques ? Alors qu'Ubisoft enchaîne les reports et les annulations de projet, Electronic Arts vient d'annoncer des mesures impactant l'avenir de sa société, à l'occasion de la fin de son année financière cette semaine.

Dans un communiqué dans lequel Andrew Wilson présente EA comme en position de force et parmi les leaders de l'industrie, il confirme en effet qu'environ 6 % des employés vont voir leur poste supprimé. Une partie se verra proposée de nouvelles missions, mais en cas de refus ou d'impossibilité de repositionnement, des indemnités de départ et avantages sont prévues. Le président de l'entreprise précise que cette initiative a été prise dans l'objectif de recentrer les activités de l'éditeur vers des jeux en ligne, des titres aux histoires fortes et des expériences communautaires créatives : tous les jeux qui ne rentraient pas dans ce cadre ont donc visiblement été annulés.

Alors que nous approchons de la fin de l’exercice, je vous écris pour partager des nouvelles sur nos activités. Même au milieu de l’incertitude macroéconomique, EA opère en position de force. Notre entreprise prend de l’ampleur alors que nous continuons à fournir des jeux de haute qualité et un contenu incroyable dans certaines des franchises les plus importantes et les plus appréciées au monde. Au cœur de la culture footballistique mondiale, EA SPORTS FIFA 23 est en passe de devenir le plus grand titre de l’histoire de la franchise. Les performances d’Apex Legends sont solides dans la foulée d’un évènement mémorable pour le 4e anniversaire, et Les Sims alimente l’imagination et l’engagement de sa communauté passionnée.

Nous sommes des leaders dans une industrie dynamique avec de nouveaux publics, de nouvelles technologies et de nouvelles tendances médiatiques qui remodèlent fondamentalement le monde qui nous entoure. Ce niveau de transformation crée de puissantes opportunités. Aujourd’hui plus que jamais, nous devons nous concentrer sur nos priorités stratégiques : créer des jeux et des expériences qui divertissent des communautés en ligne massives ; créer des histoires interactives à succès ; et amplifier le pouvoir de la communauté dans et autour de nos jeux avec des outils sociaux et de création. Ces priorités harmonisent nos investissements avec les possibilités d’avoir le plus grand impact.

Alors que nous nous concentrons davantage sur l’ensemble de notre portefeuille, nous nous éloignons des projets qui ne contribuent pas à notre stratégie, examinons notre empreinte immobilière et restructurons certaines de nos équipes. Ces décisions devraient avoir une incidence sur environ six pour cent de la main-d’œuvre de notre entreprise. C’est la partie la plus difficile, et nous travaillons tout au long du processus avec le plus grand soin et le plus grand respect. Dans la mesure du possible, nous offrons à nos collègues la possibilité de passer à d’autres projets. Lorsque cela n’est pas possible, nous offrons une indemnité de départ et des avantages supplémentaires tels que des soins de santé et des services de transition de carrière. La communication de ces décisions a commencé plus tôt ce trimestre et nous nous attendons à ce qu’elle se poursuive jusqu’au début du prochain exercice.

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous nos employés qui ont contribué à notre incroyable histoire jusqu’à présent. C’est grâce à votre amour des jeux que nous continuons à remplir notre mission d’inspirer le monde à jouer. Pour l’avenir, nous nous concentrons sur l’écriture de notre prochain grand chapitre en apportant plus de jeux incroyables à plus de gens à travers le monde - en les inspirant à construire une communauté, à participer à un fandom partagé et à vivre des expériences joyeuses. L’avenir du divertissement est interactif, et aucune équipe n’est mieux équipée que nous pour mener cette transformation.

Merci pour tout ce que vous faites.